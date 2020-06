« Last Days » marque 0% sur les tomates pourries

L’adaptation du film de bande dessinée d’Olivier Megaton « Les derniers jours du crime américain » a été lancée vendredi dernier sur Netflix et a mérité un honneur rare – elle a obtenu un 0% à couper le souffle des critiques sur Rotten Tomatoes.

Avec 21 critiques et plus, le score de 0% du film est également soutenu par une note moyenne de 2,67 / 10 vraiment épouvantable. Le public n’est pas très impressionné non plus avec seulement 23% d’approbation, mais le film était l’un des titres les plus populaires de Netflix ce week-end.

Il s’agit également de la première fonctionnalité à atteindre un score de 0% depuis le «Gotti» dirigé par John Travolta et le «London Fields» dirigé par Amber Heard. D’autres ratés célèbres qui ont marqué la marque incluent «Jaws: The Revenge», «Highlander 2: The Quickening», «Max Steel» et le film d’Adam Sandler «The Ridiculous 6».

Adaptation de la bande dessinée de Rick Remender et Greg Tocchini, l’histoire se déroule dans les heures qui précèdent la diffusion par le gouvernement américain d’un signal empêchant quiconque de commettre sciemment des actes illégaux. Edgar Ramirez incarne un criminel de carrière qui vise à réussir le casse du siècle.