L’assouplissement du verrouillage a été interrompu en Angleterre au milieu des craintes d’une augmentation des infections à Covid-19

Boris Johnson a freiné l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus au milieu des craintes que les taux d’infection ne cessent de croître à nouveau à travers le pays.Les couvertures faciales deviendront obligatoires dans les cinémas, les musées et les lieux de culte anglais samedi prochain, avec des policiers supplémentaires recrutés pour appliquer l’utilisation. Les plans pour permettre de plus grandes réceptions de mariage – et pour rouvrir les pistes de bowling et les patinoires – à partir de samedi ont également été mis de côté.La newsletter i politique a coupé le bruit Les mouvements ont été annoncés lors d’une conférence de presse surprise de Downing Street 12 heures après plus de quatre millions de personnes dans de grandes parties du nord de l’Angleterre ont été interdites de rencontrer différents ménages à l’intérieur ou dans le jardin.Avertissant des signes de coronavirus Boris Johnson a abandonné bon nombre des changements de verrouillage prévus pour le 1er août (Photo: Getty) Le nombre estimé de nouveaux Covid- 19 infections en Angleterre ont augmenté de 50% au cours de la semaine dernière, passant de 2800 à 4200 cas quotidiens, et les ministres ont alarmés par les signes d’une résurgence du virus dans certains pays.Un autre 120 décès liés au coronavirus ont été annoncés vendredi, le plus grand nombre quotidien depuis plus d’un mois, pour porter le total britannique à 46119. M. Johnson a déclaré: voir ces augmentations à travers le monde, nous ne pouvons pas nous tromper que nous sommes exemptés. Nous devons être prêts à réagir aux premiers signes de problèmes. Il a déclaré: «Notre évaluation est que nous devrions appuyer sur cette pédale de frein afin de garder le virus sous contrôle.» Le Premier ministre a déclaré que le blindage de 2,2 millions de personnes cliniquement vulnérables prendrait fin comme prévu à partir de samedi avec l’instruction aux entreprises d’encourager Il a également insisté sur le fait qu’il était une «priorité nationale» pour les enfants de retourner à l’école en Angleterre à partir du 1er septembre. En savoir plus Matt Hancock insiste sur le fait que les données de recherche des contacts montrent que les gens n’ont pas pris de distance sociale alors que le Grand Manchester est verrouillé Les propositions visant à autoriser des réceptions de mariage pour 30 invités et à rouvrir des lieux, notamment des pistes de bowling, des patinoires et des casinos, ont été suspendues. qu’il deviendrait obligatoire – et imposable par la loi – de porter des masques dans les environnements intérieurs tels que les cinémas et les églises à partir du week-end prochain. Il a déclaré qu’il y aurait «une plus grande présence policière pour s’assurer que les masques sont portés». Le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a averti qu’il ne serait peut-être pas possible de faciliter davantage le verrouillage. Quelles règles s’appliquent là où Couvre-visage – Conseillé en Angleterre et en Ecosse, obligatoire dans les transports publics et dans les commerces. A porter si la distanciation sociale n’est pas possible au Pays de Galles et en Irlande du Nord, où également obligatoire dans les transports publics. Distance sociale minimale – En Angleterre, les gens devraient rester à deux mètres l’un de l’autre dans la mesure du possible. L’Écosse conseille deux mètres dans tous les contextes; les enfants de moins de 12 ans n’ont pas besoin de s’y conformer. Deux mètres au Pays de Galles. Un mètre en Irlande du Nord. Voir la famille et les amis – En Angleterre, deux ménages peuvent se rencontrer n’importe où et jusqu’à six personnes peuvent se rencontrer à l’extérieur. Huit personnes de trois ménages peuvent se rencontrer à l’intérieur en Écosse. Au Pays de Galles, deux ménages peuvent former un ménage élargi. En Irlande du Nord, 10 personnes à l’intérieur; 30 personnes à l’extérieur.

