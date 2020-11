L’assouplissement des restrictions à Noël aura un prix, prévient un membre de Sage

L’assouplissement des restrictions de Covid-19 à Noël pourrait avoir «un prix», a averti un membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), le professeur Calum Semple. , qui établirait la feuille de route pour l’Angleterre après la fin du verrouillage national actuel le 2 décembre. On s’attend à ce que l’Angleterre revienne à un système à trois niveaux plus strict, mais il est entendu que les restrictions pourraient être quelque peu assouplies pendant quelques jours à Noël pour permettre à plus de gens de célébrer avec leurs proches. Le professeur Semple a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky News: «En réalité, nous ne pouvons pas interdire Noël et cela conduirait simplement à des violations et qu’allez-vous faire à ce sujet? R vers le bas, mais aussi obtenir le nombre absolu de cas et il y a de vraies bonnes nouvelles là-bas. »Boris Johnson se prépare à annoncer quelles seront les règles pour l’Angleterre une fois le verrouillage national terminé. (Photo: Leon Neal / Getty Images) Il a déclaré que les restrictions pourraient probablement être assouplies à Noël, mais que cela entraînerait probablement des restrictions prolongées ou plus strictes plus tard. «À l’approche de Noël et, espérons-le, si le système fonctionne, nous serons en mesure d’assouplir certaines réglementations pendant quelques jours, mais cela aura un prix», a-t-il déclaré. Conseiller Sage si l’évaluation de Public Health England qui suggérait pour chaque jour que les restrictions sont assouplies, il pourrait y avoir cinq jours de restrictions plus strictes, était exacte. Le professeur Semple a accepté et a ajouté: «Oui, je pense que dans le tour c’est juste, mais il ne faut pas voir que ce sera des restrictions draconiennes, cela va simplement prolonger les restrictions et les restrictions de plus haut niveau pour certaines zones et peut-être toutes. »Il a dit que c’était« très difficile à savoir »car ils traitaient de« comportement humain ». L’élimination des restrictions pour Noël pourrait entraîner des restrictions prolongées plus tard (Photo de Peter Summers / Getty Images)« Nous savons que les restrictions travail, nous savons également que nous devons ouvrir l’économie, donc il y a un exercice d’équilibre très difficile ici », a-t-il déclaré. «Le vaccin ne viendra pas assez tôt pour la population générale et c’est au sein de la population générale que la plupart des contacts familiaux ont lieu, que la plupart des contacts personnels ont lieu et ce sont ces interactions intimes prolongées qui font reculer R. »Optimisme Le professeur Semple a offert un certain optimisme quant au moment où la vie pourrait se rapprocher de la normalité, suggérant que les restrictions pourraient s’atténuer au printemps. Il a ajouté: « Je pense que nous assisterons à la levée des restrictions au printemps et je pense qu’il y a beaucoup de raisons d’être optimiste. » Nous avons également de très bons moyens de s’occuper des gens maintenant, donc les taux de mortalité dans les hôpitaux sont passés de un sur trois à un sur six, il y a donc beaucoup de raisons d’être optimiste ici. »Reportage supplémentaire de Press Association.

Cabasse antigua mc170 noir ebene - la paire - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte Bibliothèques Cabasse Antigua MC170 La nouvelle enceinte Antigua MC170 représente toute l’excellence Cabasse dans un format bibliothèque. Conçue pour une restitution riche et sans restriction dynamique, l’enceinte Antigua MC170 est une 3-voies équipée d’un ensemble médium-aigu coaxial. La diffusion

Cabasse jersey mc170 chêne blanchi - prix unitaire - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte colonne Cabasse Jersey MC170 La nouvelle enceinte Jersey MC70 révolutionne l’excellence Cabasse avec une solution 3 voies inédite dans cette gamme de prix. Conçue pour une restitution riche et sans restriction dynamique, la Jersey MC170 est équipée d’un ensemble médium-aigu coaxial et de 2 nouveaux

Cabasse jersey mc170 noir ebène - prix unitaire - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte colonne Cabasse Jersey MC170 La nouvelle enceinte Jersey MC70 révolutionne l’excellence Cabasse avec une solution 3 voies inédite dans cette gamme de prix. Conçue pour une restitution riche et sans restriction dynamique, la Jersey MC170 est équipée d’un ensemble médium-aigu coaxial et de 2 nouveaux

Weleda Cracker de Noël 3 Crèmes Douche 50ml Le Craker de Noël de Weleda est un cadeau à mettre au pied du sapin. Il contient 3 crèmes de douche aux différents parfums : une crème de douche à l'amande : réconforte une crème de douche au citrus : vivifie une crème de douche à la grenade : éveille les sens Sous forme de craker, ce coffret bio à petit prix

Merci Handy KIT JOYAUX MAGIQUES 3 gels mains nettoyant - parfums édition de Noël 3 nouveaux gels aux parfums de joyaux magiques, pour un Noël précieux. 3 nouveaux parfums : Blue Stone : un parfum aux extraits de fleurs merveilleuses et à l'aura enchantée. Rose Quartz : un parfum acidulé aux baies magiques et vibrations cosmiques. Golden Prism : un parfum lumineux, aux notes d'amande et de

Cadeaux.com Hotte de Noël personnalisée - grand 70 x 50 cm Cadeaux.com Emballez vos cadeaux de noël dans cette GRANDE hotte de Noël en toile. Personnalisez-la d'un message pour encore plus d'originalité. Et si vous souhaitez attribuer une hotte à chaque membre de la famille, alors saisissez leur prénom : chacun saura ou se trouvent ses petits cadeaux ! L’accessoire indispensable