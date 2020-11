L’Assistant Google peut désormais programmer vos appareils intelligents et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du lundi 23 novembre 2020.

1. Assistants IA: toujours stupides mais Google vient de s’améliorer

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant semblaient faire irruption dans notre monde en promettant beaucoup, mais avaient du mal à aller plus loin. Alexa me déroute toujours sur le manque de profondeur sur ce qu’elle peut faire, les problèmes de base n’étant jamais vraiment résolus. Siri a des problèmes bien documentés qui restent un fléau pour Apple.

Google Assistant reste la référence et peut parfois me surprendre par ses capacités, mais il n’est jamais loin de faire quelque chose d’étrange ou de frustrant.

Néanmoins, la possibilité de régler une minuterie ou de poser rapidement une question lorsque votre chien mange une myrtille (« Hey Google, les myrtilles sont-elles sans danger pour les chiens? ») Est pratique, tout en reconnaissant les problèmes de confidentialité.

Mais voici quelque chose. Quelqu’un a trouvé sur Reddit (curieusement pas encore annoncé par Google, pour quelque raison que ce soit) que Google Assistant gère désormais les «actions planifiées», ce qui était confirmé sur une page Google Developers – encore loin d’être correctement annoncé, cependant.

Quoi qu’il en soit, c’est génial: vous pouvez maintenant dire, en commençant par «Hey Google…» ou «Ok Google…»:

«… Éteignez les lumières dans cinq minutes.»

«… Allumez les lumières à 7 heures du matin.»

«… Allumez les lumières au coucher du soleil.»

«… Éteignez les lumières à 23 h.»

«… Allume ma cafetière demain à 8 heures du matin.»

«… Allumez la lumière pendant une minute.»

«… Faites fonctionner mon arroseur dans une semaine à 17 h.»

Etc. Vous avez eu l’idée. J’ai mis trop d’exemples. Pardon.

Bref, j’ai tout essayé et ça marche! Avec quelques problèmes:

Si vous dites demain sans spécifier une heure, rien ne se passe malgré l’acquittement de la commande

Bien que vous puissiez annuler une action planifiée, en disant « Ok Google, annule mes actions planifiées » ou « … supprime mon [device]«calendrier», cela ne fonctionne pas encore. Je suppose que ça arrive.

Les commentaires sont tous très enthousiastes pour un moyen simple de régler une minuterie de sommeil pour la télévision, d’allumer et d’éteindre les lumières, d’allumer la machine à café … mais bien sûr, vous devrez avoir votre maison équipée de lumières intelligentes et de prises intelligentes pour réaliser tout ou partie de cela.

Et les appareils IoT et les maisons intelligentes, eesh. C’est tout un truc en soi, comme Troy Hunt (le type «Have I Been Pwned») l’a détaillé aujourd’hui: IoT Unraveled Part 1: C’est un gâchis… Mais alors il y a Home Assistant. Vous devez être à la fois très engagé et très disposé à consacrer des heures, des jours et des semaines à des objectifs qui vont au-delà de simples activations / désactivations avec des applications. C’est un labyrinthe.

Pourtant, cette petite étape de Google montre des progrès utiles. À propos du temps.

2. Un autre rapport publié en Corée du Sud indique que Samsung abandonne la série Galaxy Note (Autorité Android).

3. Spécifications Poco M3 confirmées avant le lancement de demain: nouvelle option milieu de gamme pour l’Europe et éventuellement l’Inde? (Autorité Android).

4. Oppo dit que vous ne pourrez pas acheter ce téléphone enroulable de la semaine dernière, à court terme (Autorité Android).

5. ICYMI: Beaucoup de nouvelles OnePlus 9 provenant de nouvelles fuites: les rendus qui ont fui fournissent des indices de conception et des détails sur la caméraAutorité Android).

6. L’essai vaccinal de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca montre jusqu’à 90% d’efficacité – ne nécessite qu’une réfrigération normale, pas des températures inférieures à zéro, et il sera probablement moins cher (Le bord).

7. Les extensions Chrome devront montrer comment elles utilisent vos données et avec des limites sur la manière dont les extensions peuvent utiliser ces données (Engadget).

8. Un journaliste néerlandais s’est facilement connecté à une vidéoconférence officielle de défense de l’UE, en annulant l’événement pour montrer à quel point la sécurité des appels Zoom était extrêmement laxiste. Le coupable était le ministre néerlandais qui a tweeté une photo donnant 5/6 chiffres du code PIN requis (BBC).

9. Amazon licencie des dizaines d’employés de son organisation de drones Amazon Prime Air, passant à une collaboration avec des tiers pour créer de nouveaux modèles (FT, $).

10. Le dirigeant d’Airbnb et ancien responsable du FBI a démissionné de la société l’année dernière suite à une demande chinoise de partage de données en temps réel. «Nous ne sommes pas ici pour promouvoir les valeurs américaines», ce n’est pas un super look (WSJ, $).

11. Les attaquants dupent le personnel de GoDaddy en les aidant à supprimer les services de crypto-monnaie qui utilisaient GoDaddy pour leurs domaines. Si vous utilisez GoDaddy avec un site Web de grande valeur, gérez-le dans un endroit plus sécurisé (Gizmodo).

12. Charli D’Amelio, 16 ans, est la première personne avec 100 millions d’abonnés sur TikTok. Sa biographie TikTok pendant la majeure partie de l’année: «Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas non plus le battage médiatique.» (CNET).

13. Hyundai obtient le feu vert pour lancer des «voitures entièrement autonomes» à Las Vegas, bien que les détails actuels signifient ici à un moment donné dans le futur, pas comme demain. (Jalopnik).

14. SpaceX pourrait essayer un lancement aujourd’hui de ses prochains satellites Starlink après l’annulation de la nuit dernière (Twitter).

15. Le parc à thème de Nintendo a l’air fantastique (Kotaku).

16. «ELI5: Pourquoi les voitures traditionnelles n’ont-elles aucune capacité décente d’avertir le conducteur que la batterie est faible ou sur le point de mourir?» (r / expliquer comme cinq).

Le DGiT Daily délivre un e-mail quotidien qui vous permet de rester en avance sur toutes les actualités technologiques, opinions et liens vers ce qui se passe dans le domaine le plus important de la planète. Vous obtenez tout le contexte et la perspicacité dont vous avez besoin, et le tout avec une touche de plaisir. Plus! Amusement quotidien rotatif pour chaque jour de la semaine, comme l’étrangeté du mercredi. Se joindre à!