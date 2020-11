L’assemblée générale annuelle du Borussia Dortmund en direct à la télévision et en direct

Le Borussia Dortmund tient son assemblée générale aujourd’hui. Cela se fait pratiquement pour la première fois. Vous trouverez ici les informations les plus importantes sur le lieu, la date et les participants ainsi que la diffusion à la télévision et en direct.

BVB tient son assemblée générale annuelle le jeudi 19 novembre. L’événement commence à 11 heures du matin et se tiendra virtuellement en raison du coronavirus.

Cela signifie: Les participants, les actionnaires de la société en commandite et leurs représentants autorisés, ne sont pas physiquement présents à l’assemblée.

BVB: Assemblée générale virtuelle aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

L’assemblée générale annuelle ne sera pas diffusée à la télévision aujourd’hui. Les investisseurs peuvent cependant utiliser Internet InvestisseurPortail inscrivez-vous à la diffusion dans le flux en direct.

Pour ce faire, les commanditaires et leurs mandataires ont besoin d’une confirmation d’inscription à l’assemblée générale. La confirmation d’inscription contient les données d’accès personnelles respectives pour le InvestisseurPortail.

À partir de 11h30, les discours de la direction seront prononcés par Hans-Joachim Watzke, entre autres. À cette fin, BVB propose un flux en direct gratuit sur BVB.tv. Cliquez ici pour la diffusion en direct.

© imago images / DeFodi

BVB – Assemblée Générale Virtuelle: L’ordre du jour

Non. Point de l’ordre du jour 1 Présentation des comptes annuels et des comptes consolidés 2 Résolution sur la libération de l’associé personnellement responsable 3 Résolution sur la décharge des membres du conseil de surveillance 4 Nouvelles élections des membres du conseil de surveillance 5 Élection du commissaire et du commissaire du groupe pour l’exercice 2020/2021 6 Résolution sur l’approbation de l’accord de transfert de bénéfices entre la société et BVB Fußballakademie GmbH sept Résolution sur la création de capital autorisé avec autorisation d’exclusion du droit de souscription et modification correspondante des statuts

Borussia Dortmund: c’est ainsi que ça continue pour BVB après la pause internationale

BVB continuera samedi après une pause de deux semaines en Bundesliga. À 20h30 – le match peut être vu en direct sur DAZN – l’adversaire de la 8e journée est Hertha BSC. Puis le match à domicile en Ligue des champions contre le Club Bruges se poursuit.