LASK tire chaud pour Tottenham

Après deux déceptions, LASK a de nouveau trouvé la formule du succès de manière souveraine et a repris confiance en lui pour le duel avec Tottenham. Avec une victoire bien méritée 3-0 contre Altach, l’équipe de Linz a consolidé la deuxième place de la Bundesliga et a été la seule du trio autrichien de la Ligue Europa à montrer une répétition générale pleinement réussie pour jeudi. Rapid (1: 1 contre l’Autriche) et WAC (1: 1 contre Ried) devaient chacun se contenter d’un point.

Pendant plus d’une heure, le match à domicile contre Altach a rappelé le week-end dernier lorsque l’équipe de Linz n’a marqué que 1-1 contre Hartberg malgré de nombreuses occasions. LASK ne pouvait même pas utiliser un penalty (controversé), la frappe de Johannes Eggestein était trop faible (34e). Avec une double frappe à la 65e et à la 71e minute, Eggestein a été le vainqueur du match.

« Je pense que cela nous donne confiance et est important à cause des deux derniers matchs, en particulier contre Hartberg, quand nous ne pouvions pas capitaliser sur notre supériorité. C’était donc une victoire importante pour nous », a déclaré Dominik Thalhammer, qui malgré 72% La possession du ballon et les tirs au but 13: 1 ont dû trembler pendant longtemps. « Le score est basé sur la devise: comment rendre les choses difficiles », a déclaré l’entraîneur.

« Dans un jeu comme celui-ci, si vous pardonnez l’une ou l’autre situation de but, il est important d’être patient, de rester positif avec votre langage corporel », a déclaré Thalhammer, décrivant les difficultés. A la fin de la première mi-temps il avait déjà « vu un certain degré d’insatisfaction sur les visages, il était important de rester concentré ».

En fin de compte, les Noirs et Blancs ont célébré leur cinquième victoire lors du cinquième match à domicile de la saison et sont tout aussi bons que l’an dernier avec 20 points sur les neuf premiers tours. Le seul point négatif a été la blessure d’Andreas Gruber, qui a clopiné hors du terrain après une bonne heure et a été transporté à l’hôpital.

Michael Liendl: « Je préfère rentrer chez moi tout de suite »

A Lavanttal, le résultat de Ferdinand Feldhofer était « incroyable » après le but tardif et les compteurs perdus. L’entraîneur du WAC n’a pas voulu faire de reproches à ses onze, qui ont joué dans la majorité pendant près d’une heure. Son capitaine était d’un avis différent. Michael Liendl ne s’était pas refroidi dans l’interview de Sky, même après la douche. Le réalisateur a évoqué une « misérable » exploitation d’opportunités que la pénalité tardive de Ried ait été précédée d’une erreur en défense de Marco Grüll (85e), ce qui l’énervait.

« Si vous agissez comme ça, que tout est sous contrôle et que vous remettez tout en place avec une ou deux actions individuelles – alors je préférerais que je rentre tout de suite », a déclaré Liendl visiblement agacé, qui « ferme rapidement les yeux » chez lui pour surmonter la frustration. voulait. Il s’est également disputé avec les destinataires de son passeport. Dejan Joveljic a tiré la tête mais a raté d’autres belles occasions. Le remplaçant Dario Vizinger a échoué profondément dans le temps d’arrêt seul devant Samuel Sahin-Radlinger de Ried.

En plus du WAC, le prochain adversaire ne pouvait pas écrire en entier. Le CSKA Moscou a concédé un 0-1 au championnat de Russie contre Rubin Kazan. Avant le voyage à Moscou, les Wolfsbergers ont subi des tests corona lundi. Liendl ne voulait pas lâcher prise que la vague d’infections était en partie à blâmer pour les récents revers et les jambes fatiguées. « La question de Corona n’est pas facile, nous n’avons pas besoin d’en discuter. Mais nos erreurs n’ont rien à voir avec Corona ou la fatigue », a souligné le joueur de 35 ans.