LASK pourrait remporter le match d’Anvers 3-0 rétrospectivement

En dépit d’être en infériorité numérique, LASK a réussi à remporter une victoire héroïque à Anvers contre le leader du championnat Royal de l’époque. Rétrospectivement, la victoire pourrait être encore plus élevée, car en raison d’une erreur d’arbitre, les Belges ont effectué leurs changements en quatre périodes, mais seulement trois sont autorisées.

En raison du risque accru de blessures, cinq changements au lieu de trois ont été introduits dans le football, y compris en Ligue Europa. Cependant, ces cinq changements ne peuvent être utilisés que pendant trois périodes de changement afin d’éviter une durée de lecture excessive.

Le Royal Antwerp a enfreint cette règle hier soir, bien que involontairement. À la 63e minute, l’entraîneur Ivan Leko voulait faire un double échange pour faire basculer le match en sa faveur. Cependant, le processus a probablement pris trop de temps pour l’arbitre, c’est pourquoi il a continué à jouer après le premier remplacement. À la prochaine interruption, environ 30 secondes plus tard, il a fait le deuxième changement. Anvers n’était probablement pas au courant non plus, car ils ont changé une troisième fois à la minute 75 et à la minute 86, il y a eu un double échange en plus.

Donc à la fin il y a eu quatre périodes de changement et donc une de trop. Comme le rapporte le courrier, les Linzers envisagent maintenant de faire appel à l’UEFA. Comme les experts des arbitres Les héritiers de Collina sur Twitter déjà déclaré, pourrait être un 3-0 vérifié pénalement dans la maison. Pas un facteur mineur en termes de différence d’objectifs dans le groupe.

Le LASK a pris la parole vendredi QUOI-Enquête sur une « situation exceptionnelle » qui doit encore être clarifiée. Ils sont en contact étroit avec l’UEFA à cet égard, et il faudra certainement quelques jours pour déterminer s’il s’agissait réellement d’une « erreur administrative ». Si tel était le cas, Royal Antwerp n’aurait pas à craindre une vérification pénale 0-3 pour une violation des règles.