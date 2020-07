LASK perd face au FK Senica

Le club de Bundesliga LASK a perdu le premier essai avec son nouvel entraîneur Dominik Thalhammer. L’équipe de Linz a perdu 0-2 contre le club de première division slovaque FK Senica lors du match amical à Pasching.

Thalhammer, qui a remplacé Valerien Ismael, a demandé à 22 joueurs de jouer la moitié chacun, à l’exclusion des spectateurs. Le nouveau venu norvégien Mads-Emil Madsen a fait ses débuts.

Parmi les personnes déployées se trouvait le milieu de terrain Peter Michorl, qui a récemment voulu partir. Les buts des invités ont été inscrits par Oskar Fotr (76e) et Filip Buchel (87e). En conséquence, les athlètes ont tout essayé pour compenser. Lukas Grgic a initié cet effort de manière impressionnante à la 80e minute avec un crash à longue portée, mais sa conclusion a atterri juste à droite du but. Sept minutes plus tard, les invités pouvaient à nouveau applaudir. Filip Buchel n’a donné aucune chance à Thomas Gebauer à bout portant.

Dominik Thalhammer à propos de la défaite: « Je pense que nous avons eu une bonne prise en première mi-temps. Nous avons eu un ou deux problèmes tactiques, mais sinon nous avons très bien contrôlé l’adversaire, mais nous n’avons pas eu assez de chances de marquer. En seconde période. nous avons changé onze fois, et nous avons pu résoudre de nombreuses situations contre le ballon correctement, mais dans de nombreuses situations nous avons été trop mouvementés et avons concédé des buts inutiles, dans l’ensemble, après une semaine intensive, c’était un test aujourd’hui, dont nous ne surestimons pas le résultat vouloir. »

Installation de LASK

Schlager (45e constructeur); Andrade (45e Ramsebner), Trauner (45e Haudum), Wiesinger (45e Wostry); Renner (45e Celic), Michorl (45e Müller), Holland (45e Grgic), Ranftl (45e cavalier); Balic (45e Madsen), Raguz (45e Aigner), Sabitzer (45e Plojer)