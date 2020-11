LASK ne se récompense pas pour sa domination contre TSV Hartberg

La pause internationale a ralenti le succès du LASK en Bundesliga. Samedi, l’équipe de Linz a dû se contenter d’un 1: 1 (1: 0) remis au huitième tour à Hartberg malgré leur énorme supériorité en première mi-temps, mais au moins compensé un point sur l’infortuné leader Salzbourg. Deux points séparent le LASK des « taureaux », au moins jusqu’à ce que dimanche Gernot Trauner and Co. soit à égalité avec le deuxième Rapidler.

Un but du défenseur Petar Filipovic (22e) et de nombreuses bonnes opportunités de tir n’ont pas permis à LASK de remporter sa sixième victoire consécutive en compétition. Hartberg, dont l’égalisation est sortie de nulle part grâce à Felix Luckeneder (53e), a dû attendre une vraie « pause » et s’est rapproché de la moitié supérieure du tableau comme un nouveau neuvième avec sept points.

L’entraîneur du LASK, Dominik Thalhammer, s’est appuyé sur Mads Emil Madsen au milieu de terrain pour la première fois depuis le début. La (co-) raison: le vétéran James Holland ne s’est assis sur le banc qu’après une maladie, Lukas Grgic est actuellement absent en raison d’une blessure au mollet.

La première mi-temps est devenue une sorte de performance solo pour LASK, qui détenait environ 70% de possession. Mais ce n’était pas une fin en soi, mais il en résultait des opportunités dès le départ. Une volée de Reinhold Ranftls sifflée au-delà du but (6e), René Renner a également raté la surface de quelques mètres après un joli ballon large sur la dernière ligne de Hartberg (9e), plus tard Andreas Gruber l’a visé sous un angle très aigu (20. ). Un étendard brise alors le charme des Linzers: Gruber étend un coin de la tête de Peter Michorl, Filipovic se dirige de quelques mètres.

Sascha Horvath avec un premier but pour Hartberg

L’équipe locale orientée défensive n’a géré presque aucune action offensive, le LASK a étouffé des efforts pertinents dans l’œuf, respectivement déjà principalement dans la moitié de Hartberg et pratiqué dans des combinaisons agréables. Seul un tir inoffensif de Rajko Rep directement dans les bras d’Alexandre Schlager (9e) était à signaler. Le LASK était seul responsable du fait que la pause n’était pas plus élevée. René Swete a paré un coup franc du Michorl (26e) ainsi qu’un Köpfler Gernot Trauners (34e), Ranftl a tiré au-dessus du portail (37e). Il y a eu également plusieurs actions dangereuses dans la surface de réparation par les « athlètes ».

La deuxième mi-temps a commencé avec une chance de l’attaquant du LASK Johannes Eggestein (47e), et pourtant la surprise s’est produite: le gardien Dario Tadic, qui avait été remplacé à la pause, a pris un corner, que Sascha Horvath a botté via la tête de Luckeneder a fait 1-1 a trouvé la porte. Les Styriens étaient maintenant beaucoup plus courageux et ont fait leur chemin dans le jeu. Eggestein restait malchanceux dans les cinq (62e), en revanche Trauner se dirigeait vers sa propre barre transversale après un coup franc, Luckeneder pardonnait dans le suivi avec sa tête (67e).

En tout cas, la domination oppressive de LASK avait disparu, le jeu au moins quelque peu ouvert. L’équipe de Linz est restée plus dangereuse, surtout dans le dernier quart d’heure: Christian Klem a dû dégager la ligne d’un tir de Ranftl (75e), à ​​l’arrivée le remplaçant Thomas Goiginger a vérifié Swete (86e), et Ranftl a tiré avec le coup de sifflet final. la porte (94e).

Score final: TSV Hartberg 1: 1 LASK

Déchiré: 0: 1 (22.) Filipovic 1: 1 (53.) Luckeneder

Hartberg: Swete – Gölles, Rotter, Luckeneder, Klem – Kainz, Tijani – Heil (46e Tadic), Ried (83e Gollner), Horvath (81e Ertlthaler) – Rep

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Filipovic – Ranftl, Madsen (61e Hollande), Michorl, Renner (83e Andrade) – Gruber, Eggestein, Balic (62e Goiginger)

Cartons jaunes: Rotter ou Trauner, Hollande

Voix pour le jeu

Markus Schopp (entraîneur Hartberg): « Contrairement aux dernières semaines, nous avons donné plus d’espace à l’adversaire aujourd’hui. Pendant la pause, nous avons bien analysé, nous sommes devenus plus forts en seconde période, égalisé et même eu une chance de 2-1. LASK avait Comme prévu, la qualité a finalement été suffisante pour augmenter à nouveau la pression. Mais je dois louer ma défense. «

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): « La déception est bien sûr grande car nous avons clairement contrôlé le match en première mi-temps et laissé beaucoup de retard. Nous avons fait du bon travail, nous sommes allés à un rythme rapide, mais nous n’avons pas pu capitaliser sur une multitude d’occasions. C’est dommage que nous n’ayons pas pris les trois points avec nous, alors nous aurions pu réduire encore plus l’écart avec le haut du tableau. «

Bundesliga: le tableau de la 8e journée