LASK ne reconnaît pas la décision du jury: « Erreur de base non corrigée »

Comme rumeur plus tôt, le LASK ne reconnaîtra pas la pénalité réduite de 6 à 4 points. Linzers emprunte donc également la voie légale par la Cour permanente d’arbitrage neutre.

Le Sénat 1 a sanctionné fin mai le LASK avec la déduction de six points et une amende de 75 000 euros. L’amende demeure, mais la manifestation de Linz a été partiellement suivie en présence de représentants du club. Au lieu de six, quatre points sont désormais déduits du club après le partage des points pour le groupe maître. En cas d’abandon prématuré du championnat, la déduction de six points reste pour le vainqueur de la passe de base.

Cela ferait du LASK deux points derrière Rapid et huit derrière Leader Salzburg. Les habitants de Linz ont quatre semaines pour protester, mais ce délai est peu susceptible d’être épuisé.

La déclaration de la LASK n’a fait que réduire la peine dans le libellé:

« Nous tenons à vous informer que la décision prise par le jury ce soir ne peut être acceptée par le LASK.

L’association exercera donc son droit de recours devant la Cour permanente d’arbitrage neutre.

Le comité de réclamation n’a pas non plus corrigé l’erreur fondamentale du Sénat de première instance 1, qui s’était ingéré dans le championnat actuel de la Tipico Bundesliga cette année.

Le présidium et la direction de l’association auraient préféré clore la procédure à partir d’aujourd’hui, mais le désir d’une sécurité juridique rapide s’oppose à la diligence raisonnable des organes de l’association. En conséquence, il ne sera pas possible de se passer du train d’instance auquel nous avons droit.

C’est le LASK lui-même qui connaît la plus grande incertitude quant à l’occupation d’un lieu de départ international spécifique en raison de la procédure en cours. En ce sens, nous devons supporter les difficultés qui en résultent pour planifier la prochaine saison.

Les représentants de la LASK peuvent vous demander de comprendre qu’en raison des procédures en cours du côté du club, aucune déclaration et évaluation publiques ne seront faites. «

Table du groupe maître (réduction de pénalité déjà prise en compte!)