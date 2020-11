LASK frustration après un match nul contre Hartberg: « La déception est grande »

Hartberg ne valait pas le déplacement pour LASK samedi. Il est vrai que Linz a marqué un point à 1-1 en Styrie. Cela ressemblait à une défaite face à une première mi-temps complètement unilatérale et à de nombreuses occasions manquées. La répétition générale de la Ligue Europa était mitigée, l’occasion de se mettre à égalité avec le leader Salzburg aux points. Le WAC a fait un meilleur travail après le « Corona-GAU » avec une victoire 2-0 à Altach pour l’Europe.

Presque 70% de possession de balle, 25: 5 tirs, dont huit au but et plusieurs meilleures chances – L’entraîneur du LASK, Dominik Thalhammer, avait toutes les raisons de quitter le terrain en direction de l’allée de la cabine, visiblement agacé. Son équipe a à peine laissé le temps à ses adversaires de respirer avant la pause, mais n’a pas dépassé le but de Petar Filipovic après un standard (22e).

« La déception est bien sûr grande. C’est dommage que nous n’ayons pas pris les trois points avec nous, donc nous aurions pu réduire encore plus l’écart avec le haut du tableau », gémit Thalhammer en vue de Salzbourg et du Rapid.

LASK n’a pas pu utiliser l’erreur 1: 3 des « Bulls » contre Sturm, du moins jusqu’à dimanche que Gernot Trauner and Co. aurait ri avec Salzbourg du haut. Vous étiez donc à égalité avec Vert-Blanc (17 chacun) à deux points du maître. « Nous avons en fait mis en œuvre une grande partie de ce que nous avions prévu de faire, mais malheureusement, nous n’avons pas profité des nombreuses occasions », a noté le capitaine Trauner cinq jours avant le « match retour » contre le Royal Antwerp à Linz.

L’efficacité qui caractérise principalement le LASK a été cruellement manquée cette fois. Le joueur de l’équipe de l’ÖFB Reinhold Ranftl avait à lui seul quatre bonnes chances, Johannes Eggestein, actuellement numéro un de la tempête en raison de la blessure de Marko Raguz, en avait deux. « Il y a des jours comme ça. Habituellement, le jeu doit se terminer 7: 1 », a déclaré Ranftl avec un haussement d’épaules.

WAC victorieux contre Altach après la crise corona

Cependant, Ferdinand Feldhofer était entièrement satisfait. Une victoire après la pause internationale tout sauf optimale, dans laquelle le WAC a dû lutter contre un cluster corona, a rendu l’entraîneur très satisfait. « Cette victoire ne peut pas être assez bien notée. Peu de gens peuvent imaginer ce que nous avons vécu ces derniers jours. Une énorme pierre est tombée de mon cœur », a déclaré Feldhofer, qui n’avait parfois qu’une poignée de joueurs disponibles.

Michael Liendl a également fait rapport. Le meneur de jeu était malade au match aller à Zagreb (0-1), à Altach il préparait idéalement les deux buts d’Eliel Peretz (73e) et de Dario Vizinger (79e).

Les Wolfsberger se sont récompensés pour une nette augmentation de leurs performances en seconde période après avoir eu du mal à se frayer un chemin dans le match avant la pause. « En raison des problèmes, il est parfaitement légitime que nous ayons eu des problèmes au début. En seconde période, nous étions la meilleure équipe et avons tenté notre chance », a déclaré Feldhofer.