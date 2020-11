LASK est vaincu par le Royal Antwerp 0-2

LASK a subi un revers dans la lutte pour la promotion dans le groupe J de la Ligue Europa. Les Hauts-Autrichiens ont perdu 2-0 contre le Royal Antwerp au stade de Linz jeudi soir, perdant trois points derrière les vainqueurs de la coupe de Belgique qui avaient accédé à la première place. Grâce aux buts de Lior Refaelov (53e) et de Pieter Gerkens (83e), il a rendu la faveur pour la défaite 1-0 lors du premier duel le 5 novembre en Belgique.

Le facteur décisif a été une faute de vol de but de Gernot Trauner sur Ritchie de Laet à la 50e minute. Le capitaine du LASK est arrivé trop tard dans le duel juste à l’extérieur de la surface de réparation et a été exclu à juste titre par l’arbitre Donatas Rumsas. Le coup franc lancé par Refaelov a été dévié par le mur de Linz, de sorte que le gardien Alexander Schlager n’a pas pu le retenir. L’équipe locale a tout essayé quand elle était en infériorité numérique, mais est restée malchanceuse à la fin malgré un surpoids ludique et a concédé le deuxième but.

C’était extrêmement amer, car maintenant la comparaison directe parlerait pour les Belges en cas d’égalité avec Anvers. Le 3 décembre, Linz accueillera Tottenham dans l’avant-dernier match de groupe. Les « Spurs », qui étaient à égalité pour le moment, se sont rencontrés dans le match du soir contre l’inutile bas de gamme Ludogorez Razgrad.

Après une minute de silence pour le regretté ex-star du monde argentin Diego Maradona, les Linzers ont eu la chance de ne pas prendre de retard tôt. Dans le cas d’un élévateur Juklerod, la barre a été sauvée d’abord, puis dans un retour incontrôlé de Ranftl, Schlager sur la ligne dans une situation désespérée (3e). C’était un réveil pour les locaux, dangereux pour la première fois avec un coup franc Michorl (8e) et un tir de volée de Ranftl (12e).

Ranftl a raté une chance d’égaliser

Les invités étaient bien plus proches de marquer, cependant, dans un duel avec Pieter Gerkens, Schlager (14e) sauvé à nouveau. De plus, une tête de De Laet après un corner a raté de peu le boîtier par centimètres (32e). Du côté de Linz, un diplôme Ranftl après un coup de départ raté du gardien était beaucoup trop précipité entre les deux (23e).

Après le départ amer de LASK en seconde période, les Belges se contentaient évidemment de gérer la tête et n’attendaient que la contre-attaque. Les Linzers n’étaient pas du tout en infériorité numérique. Gerkens a failli marquer contre son camp avec une tête (71.). Linz s’est encore rapproché de l’égalisation à la 76e minute et c’est encore Ranftl qui manquait à nouveau d’efficacité avec un tir à longue portée. Un coup franc du Michorl l’a dépassé (80e).

Au final, les clients ont fait un meilleur usage des chambres à leur disposition. Jordan Lukaku, qui avait récemment été remplacé, a croisé Gerkens, qui se dirigeait au milieu. Après cela, un triomphe à l’extérieur plus élevé aurait été possible. Le LASK est resté après le 1-1 dans la ligue à Hartberg dans le deuxième match de compétition consécutif.

Score final: LASK 0: 2 Royal Antwerp

Déchiré: 0: 1 (53.) Refaelov 0: 2 (83.) Gerkens

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Filipovic (73e Potzmann) – Ranftl, Madsen (53e Andrade), Michorl, Renner – Gruber (60e Goiginger), Eggestein, Balic

Anvers: Butez-Seck, Batubinsika, De Laet-Miyoshi (81. J. Lukaku), Haroun, Hongla, Juklerod (81. Buta) -Gerkens, Benavente (66. Ampomah), Refaelov (88. Benson)

Carton rouge: Trauner (50e / vol de but)

Cartons jaunes: Goiginger, Eggestein ou Hongla, Haroun

Ligue Europa: Le tableau du groupe J