LASK bat SCR Altach – Eggestein frappe deux fois

LASK a suivi Red Bull Salzburg en Bundesliga. L’équipe de Linz a battu le SCR Altach 3-0 (0-0) à domicile dimanche et est à nouveau à deux points des leaders. Johannes Eggestein a raté un penalty à la 34e minute, mais a rattrapé sa faible tentative par un doublé décisif (65e, 71e). Mamoudou Karamoko a inscrit le point final avec un penalty (90e).

L’équipe de Dominik Thalhammer n’a pas pu capitaliser sur sa supériorité permanente sur le terrain et de bonnes chances pendant longtemps. Un but précoce de Reinhold Ranftl a été refusé à juste titre car Andreas Gruber était hors-jeu (9e). Lorsque l’équipe de Linz est devenue encore plus puissante et dangereuse au fur et à mesure que le jeu se poursuivait, une tête d’Andres Andrade est tombée trop centrale et peu de temps après, Altach Wiss a pu intervenir.

A la 34e minute, l’arbitre Markus Hameter a tranché après un duel entre Daniel Maderner et Gernot Trauner sur penalty. Le gardien Martin Kobras a pu parer faiblement le tir de pénalité controversé d’Eggestein, tout comme la marge d’Andrade. Peu avant la pause, Trauner a raté la prochaine occasion.

Altach a essayé de le contrer avec force de combat et agressivité, mais n’est pas devenu lui-même dangereux. En cas de mauvais coup de sifflet de hors-jeu, les Vorarlbergers étaient également malchanceux avant qu’Eggestein ne prenne la décision. L’Allemand a d’abord frappé le coin d’environ 20 mètres et a profité d’une erreur d’Anderson six minutes plus tard. En fin de compte, le débutant de Bundesliga Karamoko a utilisé la deuxième pénalité pour atteindre le score final.

Les Linzers sont restés invaincus depuis leur résurgence en 2017 contre Altach (sept victoires, deux nuls) et ont suivi le rythme de leur cinquième victoire lors de leur cinquième match à domicile avec Salzbourg. L’avant-dernier Altach, qui s’était embarrassé en Coupe contre Vienne en quatrième division en milieu de semaine, détient toujours une victoire de la saison et un point d’avance sur Admira.

LASK – SCR Altach: Les voix du jeu

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): « Le score est basé sur la devise: comment rendre les choses difficiles, 50, 60 minutes. Surtout en première mi-temps, nous n’avons pas capitalisé sur notre supériorité, n’avons pas converti un penalty, raté des occasions de but. Néanmoins, c’était un Une victoire clairement méritée. Je pense que cela nous donne confiance et c’est important à cause des deux derniers matchs, en particulier contre Hartberg, où nous n’avons pas pu capitaliser sur notre supériorité. C’était donc une victoire importante pour nous. Andreas Gruber doit être clarifié à l’hôpital ».

Alex Pastoor (Altach-Trainer): « Défensivement, nous étions plutôt bien organisés. Nous avons aussi eu le sentiment que l’arbitre voulait aider de temps en temps, ensuite j’ai dû découvrir que ce n’était pas une pénalité deux fois. Pendant le match, nous étions de mieux en mieux organisés, nous nous sommes toujours améliorés. Maderner poignarde le but seul, le juge de touche prend une mauvaise décision, nous n’avons pas été en mesure d’apporter autant d’avance, et une fois que nous avons réussi, c’est dommage qu’une mauvaise décision se termine. Nous avons montré une performance dans la coupe qui était sous-classe. Aujourd’hui, nous avons montré comment un professionnel doit se comporter, en tant qu’unité dans une équipe. Nous pouvons bâtir là-dessus. «

Bundesliga: tableau après le 9e tour