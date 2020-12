LASK a des points contre Tottenham Hotspurs fermement en vue: « Ne restez pas impressionné »

Pour le LASK affaibli, il y a un obstacle difficile à surmonter sur le Linzer Gugl. Les Hauts-Autrichiens affronteront jeudi le grand club londonien Tottenham Hotspur au 5e tour de la Ligue Europa. Contre les dirigeants actuels de la Premier League anglaise, Linz a probablement même besoin d’une victoire pour conserver ses chances de promotion.

Le formateur de LASK, Dominik Thalhammer, a annoncé une approche courageuse. « Nous n’allons pas nous incliner devant Tottenham et geler dans la crainte. En fin de compte, je serais très heureux si Mourinho était très insatisfait parce qu’alors nous leur aurions donné une soirée difficile. »

Les Linzers n’ont pas vraiment réussi le match nul 3-0 à Londres, mais selon l’entraîneur de Tottenham, Jose Mourinho, ce n’est plus d’actualité pour jeudi: « Nous les avons battus relativement facilement à domicile, mais ce match – je les connais très bien – ne reflète pas l’équilibre des forces entre les deux équipes. » Post-scriptum: « Je décris toujours LASK comme notre adversaire le plus puissant du groupe. »

Avec la défaite 2-0 à domicile contre Anvers la semaine précédente, le balancier du groupe J a basculé au détriment de Linz. Anvers et Tottenham ont un plus de trois points au LASK (six points) avant l’avant-dernier match. En cas d’égalité avec les Belges, le LASK serait déclassé en raison de la perte de comparaison directe. A la fin, les Linzers seront invités chez le champion bulgare Ludogorez Razgrad, qui n’avait jusqu’à présent aucun point.

Mourinho a évoqué le prochain match contre le LASK de sa propre initiative, après que la presse britannique avant le derby de Londres contre Arsenal se soit particulièrement intéressée aux problèmes de personnel tels que l’absence de l’attaquant Harry Kane à l’entraînement de mercredi. L’attaquant de l’équipe anglaise, comme Carlos Vinicius, Erik Lamela ou Toby Alderweireld, ne devrait pas prendre le vol pour Linz. « Tous blessés », a été le commentaire laconique du tacticien bien connu Mourinho, qui a au moins donné à Kane une chance de jouer dans le match d’Arsenal.

Pour Thalhammer cela n’a pas d’importance, il ressent une désignation « B-Elf » par rapport à Tottenham comme « irrespectueux », « parce que Tottenham n’a pas de B-Team et cela diminue aussi un peu notre approche », a déclaré l’entraîneur. « Je pense que mon équipe a besoin d’une excellente performance, quels que soient les joueurs avec lesquels Tottenham vient. »

Dominik Thalhammer: « J’ai une option que je ne veux pas révéler »

D’autant que ses troupes sont loin de pouvoir rivaliser avec les meilleurs acteurs. Le rock de la défense Gernot Trauner est porté disparu avec un carton rouge comme un remplaçant potentiel, Petar Filipovic, après une blessure à la hanche. Et le coup de poing a également été perdu: l’échec à long terme de Marko Raguz (déchirure du ligament croisé) est maintenant rejoint par l’ailier gauche Husein Balic, qui se serait blessé à la cheville avec l’équipe ÖFB contre le Luxembourg et a ensuite joué deux matches pour LASK. Après tout: le dernier blessé Andreas Gruber est en forme.

Des postes supplémentaires supposés dans l’équipe doivent entrer dans la brèche – et prouver leur valeur devant les yeux de l’entraîneur mondial Mourinho. Thalhammer a laissé libre qui devrait remplacer Trauner. « J’ai une option dans ma tête que je ne veux pas révéler. » Ils voulaient remplacer le joueur de l’équipe néo-ÖFB, dont l’absence a été importante dans le match contre Rapid, par exemple. « Il est clair à quel point Gernot est bon et important pour nous », a déclaré James Holland. « C’est un grand joueur, mais notre star est l’équipe. »

Selon leur entraîneur Tottenham, les Linzers devraient laisser le moins de développement possible se développer. « Si vous pouvez mettre la pression sur notre défense avec le ballon au pied, alors vous serez vraiment dangereux », a souligné Thalhammer, qui pour sa part veut « mettre le plus de pression possible sur l’adversaire ».

Les situations prometteuses devraient être mieux jouées qu’à Londres – et surtout rapidement: « Bien sûr, si nous gagnons le ballon en championnat autrichien, alors les fenêtres de passes sont ouvertes plus longtemps. Contre Tottenham, ces fenêtres sont là où nous pouvons jouer. seulement très brièvement ouvert », a expliqué Thalhammer. Selon Holland, LASK n’est plus sous pression. « Nous n’avons plus rien à perdre. Nous devons agir avec cet état d’esprit demain. »