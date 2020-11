Lashana Lynch soumise à des «  abus  » après le casting de Bond

2020-11-06 01:00:05

Lashana Lynch a fait face aux «attaques» et aux «abus» après avoir été choisie pour le prochain film de James Bond «No Time To Die».

Lashana Lynch a fait face aux «attaques» et aux «abus» après avoir été choisie pour le prochain film de James Bond «No Time To Die».

L’actrice de 32 ans entre dans l’histoire du prochain film en tant que première femme et première personne noire à jouer le rôle de 007, mais tout le monde n’a pas bien compris les nouvelles révolutionnaires, car Lashana s’est ouverte sur les réactions négatives qu’elle a reçues de certains fans de la franchise après l’annonce du casting.

Lashana a reconnu qu’elle savait que la critique n’était pas personnelle, et bien qu’elle ait été blessée par certains commentaires, elle comprend finalement qu’elle fait partie de quelque chose qui sera «révolutionnaire» à long terme.

S’adressant au numéro de décembre de Harper’s Bazaar UK, elle a déclaré: « Je suis une femme noire – s’il s’agissait d’une autre femme noire dans le rôle, cela aurait été la même conversation, elle aurait eu les mêmes attaques, les mêmes abus. . Je dois juste me rappeler que la conversation est en cours et que je fais partie de quelque chose qui sera très, très révolutionnaire.

Dans le prochain film, Lashana incarne un agent nommé Nomi, qui reçoit le fameux numéro de code 007 dans une scène «pivot», dans laquelle on lui dit de trouver James Bond – joué par Daniel Craig – et de le convaincre de sortir de sa retraite.

Et Lashana dit qu’elle voit son rôle dans «No Time To Die» comme un pas dans la bonne direction pour aider à lutter contre les stéréotypes sur la race et le sexe.

Elle a ajouté: « Je suis très reconnaissante de pouvoir remettre en question ces récits. Nous nous éloignons de la masculinité toxique, et cela se produit parce que les femmes sont ouvertes, exigeantes et vocales, et dénoncent les mauvais comportements dès que nous les voyons. »

Mots clés: Lashana Lynch, Daniel Craig, retour au flux