L’ascension de Skywalker Dark Rey Concept Art / Film

Même si le Art of Star Wars: The Rise of Skywalker livre fournit des informations fascinantes sur la création de divers personnages, navires, accessoires et emplacements du film, en raison de la nature sensible de certains éléments dans le dernier chapitre de la saga Skywalker, il manque un concept art que les fans ont vraiment voulu voir. Heureusement, Lucasfilm directeur artistique créatif Phil Szostak a révélé une partie de l’invisible Star Wars: The Rise of Skywalker art conceptuel avec suppléant dessins pour la version Dark Side de Rey, le sabre laser à double lame qu’elle manie, et même le nouveau sabre laser révélé dans la scène finale, qui comprenait presque un retour supplémentaire aux préquelles et à la trilogie originale.





Tout d’abord, il y avait quelques conceptions réalisées par l’artiste conceptuel Adam Brockbank, qui s’est inspiré de la scène d’entraînement de Luke Skywalker dans une grotte de Dagobah, dans laquelle il combat une vision de Dark Vador, pour voir son propre visage dans le casque cassé après avoir coupé la tête du méchant. Voir Rey porter le casque de Kylo Ren est certainement une image troublante, mais on ne peut s’empêcher de penser que si elle se tournait vers le côté obscur, elle n’essaierait pas de l’imiter.







Toutes les idées pour Dark Rey ne s’inspiraient pas de la trilogie originale ou de Kylo Ren. Voici quelques looks alternatifs que la vision de Rey se diriger vers le côté obscur aurait pu entraîner. Le concept art de Rey dans une tenue rouge détaillée semble être hors de La matrice. Pendant ce temps, celle d’elle portant un manteau à capuchon avec des rochers flottant autour d’elle semble trop simple.

La véritable pièce phare de l’ensemble de Dark Rey est le nouveau sabre laser à double lame de style switchblade qu’elle manie brièvement. Artiste de concept Matthew Savage a posté ces pièces qu’il a faites lors de la conception de l’arme, et au cas où vous ne les apercevriez pas dans la première image, la deuxième diapositive montre un morceau du sabre laser comportant un élément du sabre laser de Dark Vador.

«Le retour de Rey à Tatooine. Je pensais que ce serait formidable pour elle de découvrir des gens de sable se disputant le sauvetage… Il suffit d’allumer le sabre laser… »- concept artist @ MeZolith2 #Guerres des étoiles #TheRiseOfSkywalker https://t.co/wP8ZH5CBXW pic.twitter.com/K655XNEDaU – Phil Szostak (@PhilSzostak) 6 mai 2020

La fin de Star Wars: The Rise of Skywalker a suscité un débat parmi Guerres des étoiles fans en raison du retour douteux de Rey à Tatooine. La scène comprenait presque un élément supplémentaire où Rey tombe sur des Tusken Raiders récupérant des pièces de la propriété de Luke. Le simple allumage de son sabre laser suffit à les effrayer. C’est probablement pour le mieux que cette scène a été coupée, car elle rappelle un moment assez sombre de la vie d’Anakin Skywalker. Mais il y a une autre raison pour laquelle il a probablement fini par ne pas être inclus également.

S’il y avait des Tusken Raiders que Rey devait effrayer avec son sabre laser, il n’y aurait pas de révélation surprenante du nouveau sabre laser de Rey dans les derniers instants du film. C’est le sabre laser qu’elle a construit à partir de son personnel, et l’artiste conceptuel Matt Savage révèle de plus près la mécanique de l’ouverture du personnel pour révéler sa lame jaune, une première pour l’action en direct Guerres des étoiles.

Avec un peu de chance, plus de concept art comme celui-ci seront révélés au fil du temps, mais nous aimerions vraiment une sorte de livre mis à jour ou peut-être un recueil englobant qui rassemble les concepts de toute la saga Skywalker, de cette façon nous pouvons obtenir un entrevoir certains des éléments les plus spoilery qui ne sont pas en L’art de Star Wars: la montée de Skywalker.

Articles sympas du Web: