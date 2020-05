L’artiste LUCIANO VECCHIO ajoute TIGERSHARK & MAELSTROM à #AmalgamAgain

Crédits: Luciano Vecchio



Nouveaux guerriers L’artiste Luciano Vecchio a de nouveau repris le flambeau de l’événement « Amalgam Again » d’une semaine de Newsarama dans lequel nous avons mélangé des personnages de Marvel et DC pour rendre hommage à la série de bandes dessinées de la fin des années 90 avec le même principe avec une deuxième entrée dans sa propre série de combinés personnages. Cette fois, c’est un double appariement des monarques de deux royaumes fictifs, Aquaman / Black Panther et Mera / Storm.

Nommés Tigershark et Maelstrom, les amalgames de Vecchio établissent un équilibre subtil entre l’influence sous-marine atlante et le style Wakandan, avec une certaine influence des versions cinématographiques d’Aquaman et de Black Panther.

Maelstrom se penche sur le costume classique de Storm avec des influences Mera dans la palette de couleurs et un habile mélange de leurs coiffes / diadèmes.