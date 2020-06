L’art en vue – en direct (oui, enfin en direct)! – betanewsfr

Enfin, voici une réouverture à signaler. C’est une petite bonne nouvelle pour accompagner la météo estivale, et juste au moment où un voyage au bord de la mer est une évasion bienvenue.

La galerie Robert Lincoln Levy de la New Hampshire Art Association, 136 State St., au centre-ville de Portsmouth, N.H., a rouvert ses portes avec une exposition de groupe colorée ornant ses murs.

«Garden at Prescott Park», une peinture à l’huile d’Elaine Farmer, est exposée à Portsmouth, N.H.On peut voir jusqu’au 27 juin «Body of Work: Series I», une exposition d’œuvres de six artistes membres choisis par loterie. Ces expositions de groupe «BOW», organisées plusieurs fois par an, donnent aux membres la possibilité de montrer un regroupement de leur travail au lieu de perdre une pièce accrochée parmi les œuvres de nombreux artistes.

Les artistes inclus dans cette exposition sont les photographes P. Michael Benham et Robert C. Burchsted, la peintre à l’huile Elaine Farmer, le peintre John Kenyon, les peintres acryliques Debbie Shirley et Nicholas Skally.

Suit une petite info sur trois des artistes.

Le «corpus d’œuvres» de Benham célèbre les beaux grands voiliers qu’il a photographiés lors des événements de Sail Boston 2017 et de Sail Portsmouth de ces dernières années. Le résident de Dover, N.H., est un photographe de plein air expérimenté dont le principal objectif actuel est les ports et les paysages marins.

«Roberts Cleaners», une peinture acrylique de Debbie Shirley, est exposée à Portsmouth, N.H. Le fermier primé d’Amherst, N.H., a été un artiste toute sa vie. Ses œuvres figurent dans des collections du monde entier et elle a écrit un livre sur les jeux de couleurs harmonieuses et la roue chromatique pour les artistes. Peintre paysagiste, ses œuvres présentent des interprétations à l’huile de certains des plus beaux endroits du New Hampshire et des vues emblématiques.

Shirley, une résidente du Massachusetts, une ville de la côte nord du Massachusetts, a étudié la peinture à l’université et a passé des années dans les domaines de l’impression et de la publicité. Elle est retournée à la peinture lorsque ses enfants ont commencé l’école et s’est naturellement attirée sur le lettrage au néon et les panneaux routiers, les antiquités poussiéreuses et les vieilles briques, la rouille et les voitures.

En raison de COVID-19, il n’y a pas de réception d’ouverture pour les artistes. Les heures d’ouverture de la galerie sont du mardi au jeudi, de 11 h à 17 h; Vendredi-samedi, 11 h-18 h; fermé dimanche et lundi. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 603-431-4230.

Allez au jardin

La visite annuelle des jardins du Musée Concord devient virtuelle le week-end du 19 au 21 juin et comprend cinq magnifiques jardins.La populaire visite annuelle des jardins du Musée Concord devient virtuelle cette année. Pendant le week-end du 19 au 21 juin, les amateurs de jardins vivront cinq visites virtuelles, envoyées par e-mail aux participants. La visite offre un accès exclusif à certains des plus beaux jardins privés de Concord. L’une, située à flanc de colline, possède un jardin à plusieurs niveaux avec une magnifique colline d’azalée, des fleurs sauvages, un potager et une réplique de la cabane Walden de Thoreau. Un autre présente un magnifique hêtre centenaire pour l’ombre et des buis bien entretenus qui fournissent des boutures pour les arbres de table des fêtes. Une troisième propriété offre de nombreuses commodités pour la vie en plein air, avec une piscine, un pool house en verre et une fontaine, ainsi qu’une roseraie formelle, des zones herbeuses et des buissons fleuris. Ellen Whitney du Garden Club of Concord raconte les tournées et Frank Breen de Carlisle Video Productions les a filmées. Chaque expérience de jardin comprend des conseils, de belles images, des projets de bricolage, des boutiques éphémères et plus encore. L’expérience est gratuite, mais les dons aux initiatives éducatives du Musée sont appréciés. Pour vous inscrire, visitez concordmuseum.org.

Conférence «Mill Town»

Le parc historique national de Lowell organise une conférence en ligne gratuite à 14 h. Vendredi sur les effets de la déforestation provoquée par l’industrialisation. Rejoignez Kevin Coffee, chef de l’interprétation et de l’éducation du Lowell National Historical Park, le vendredi 12 juin, à 14 heures, pour « L’industrialisation, la déforestation et un moulin de la Nouvelle-Angleterre ». Cette conférence virtuelle gratuite sera hébergée sur Webex et est ouverte à tous. L’exposé de 45 minutes examinera l’utilisation considérable du bois dans la construction d’usines et la fabrication de textiles et comment la déforestation a eu un impact sur les bassins versants du New Hampshire et du Massachusetts. Une section questions-réponses a lieu à la fin du programme. L’inscription n’est pas nécessaire. Visitez tinyurl.com/yayozek9 pour les informations Webex.

Mise à jour de la date

Malgré la fermeture en cours de la plupart des galeries, musées et autres espaces artistiques, il y a encore beaucoup à aimer dans l’art à Lowell. Gallery Z Artist Co-op propose une visite en ligne de la galerie «Bodyscapes», sa dernière exposition sur www.galleryzartistcoop.com/bodyscapes-a-virtual-gallery. … Le 15 juin est la date limite pour les artistes de courtepointe pour soumettre des demandes pour «Ici et là», l’exposition annuelle de courtepointe, qui se déroule du 4 août au 7 septembre. 12 à la Brush Art Gallery and Studios. Visitez www.thebrush.org pour plus d’informations. Vous pouvez trouver des idées et des mises à jour supplémentaires sur www.lowellma.gov, www.cultureiscool.org et sur les pages Facebook des nombreux lieux d’art de la ville.

