L’art en plein air, un antidote parfait – betanewsfr

Les musées et galeries ont fait un excellent travail en ouvrant virtuellement leurs collections et leurs programmes à tous pendant la pandémie en cours. Mais maintenant, la plupart des amateurs d’art – y compris moi – veulent abandonner les ordinateurs portables et profiter de notre art en personne, même si cela signifie porter un masque. Et avec l’été ici en pleine vigueur, il est agréable de savourer l’art en plein air pendant un moment. Fruitlands Museum à Harvard est l’endroit idéal pour faire cela avec son cadre magnifique et son histoire intéressante. Fondé en 1914 par Clara Endicott Sears, il tire son nom d’une communauté utopique expérimentale dirigée par Bronson Alcott (le père de Louisa May) et Charles Lane, qui a eu lieu sur le site en 1843. C’est maintenant une propriété de The Trustees, une organisation à but non lucratif du Massachusetts. groupe dédié à la protection et à la préservation de lieux distincts dans l’État. Visitez www.thetrustees.org pour une liste de ses propriétés et événements. Alors que les différents bâtiments du musée – Fruitlands Farmhouse, Shaker Museum, Native American Museum, Art Museum et Wayside Visitor Center – ne sont pas ouverts aux visiteurs pendant la pandémie, les terrains sont contrôlés pour limiter la surpopulation. Les laissez-passer horaires / jours réservés sont requis à l’avance. L’arrivée du mois d’août signale une variété d’événements extérieurs tout au long du mois. Parmi eux, les heures de pique-nique au coucher du soleil, où vous pourrez profiter d’incroyables vues sur le coucher du soleil pendant les heures de pique-nique du jeudi et du vendredi soir. Il existe également des visites guidées d’histoire et de faits saillants qui amènent les galeries intérieures à l’extérieur et offrent une introduction à Fruitlands. Les enfants sont invités à participer aux événements Fruitlands Fairy Forest, où ils enfileront des ailes, saisiront des couronnes et joueront dans les bois comme Louisa May Alcott et ses sœurs l’ont déjà fait. Plus tard dans le mois et en septembre, profitez de la peinture en plein air ou participez à la tournée Behind the Scenes: Little Women qui explore la dernière adaptation cinématographique du roman classique d’Alcott, adapté et réalisé par Greta Gerwig. Pour tous les événements et informations d’inscription, visitez www.fruitlands.thetrustees.org/events. Lien Lowell-Livvie L’actrice oscarisée Olivia de Havilland avait une connexion Lowell (bien sûr)! L’actrice Olivia de Havilland – connue de ses amis et de sa famille sous le nom de Livvie – était une légende hollywoodienne surtout connue, peut-être, pour son portrait nominé aux Oscars de Melanie Hamilton dans le film classique «Autant en emporte le vent». La dernière grande star survivante de l’âge d’or d’Hollywood, de Havilland, une dame de l’Empire britannique, est décédée dimanche dans son sommeil dans sa maison parisienne à l’âge de 104 ans. à sa vie légendaire. L’artiste Lowell Janet Lambert Moore a une carte de félicitations et quelques notes de remerciement de De Havilland dans sa collection éphémères. De Havilland lui a envoyé la carte en 1999 pour la féliciter pour l’ouverture de «The Last Picture Show», son exposition personnelle au Whistler House Museum of Art. De Havilland a également envoyé un remerciement à JLM en 2001 pour le don d’une copie de la peinture de JLM des Lower Locks de Lowell. La connexion JLM-Livvie est née de l’amitié entre l’actrice et Jimmy Wagner, le neveu de JLM, originaire de Dracut. Fan de toujours, lui et l’actrice étaient de bons amis et se sont vus à plusieurs reprises à Paris et à Hollywood. (En quelque sorte) Open Studios Août marque le 15e anniversaire du lancement de Western Avenue Studios, l’enclave artistique animée de Lowell au 122 Western Ave.Ouvert avec seulement 32 studios et 42 artistes, WAS abrite désormais plus de 350 artistes, travaillant sur tous les supports imaginable. Beaucoup de choses sont prévues tout le mois pour célébrer cette étape importante, mais cela commence le samedi 1er août, avec Open Studios – organisé virtuellement via Facebook. De midi à 17 h, profitez de nouvelles œuvres d’artistes de WAS, de visites de studios vidéo, de démos et plus encore. Des cadeaux spéciaux sont prévus, mais vous devez vous connecter pour plus de détails. Visitez https://www.facebook.com/events/352935939034003/ pour vous connecter. Quoi de neuf, Dock? Il y a de bonnes nouvelles en provenance de la galerie Loading Dock à Western Avenue Studios avec la récente réouverture de la galerie. À découvrir du 31 juillet au août. 30 dans la galerie principale Showcase est le spectacle «Ici et là», mettant en vedette des œuvres de Suzanne Hodge et Nan Hockenbury. Les deux artistes donnent une touche unique au banal, faisant que l’ordinaire ne semble pas si ordinaire. Les collages de papier de Hockenbury présentent des choses vues de son point de vue personnel – café du matin, articles préférés, fleurs de jardin. Hodge sort du personnel pour entrer dans le public. Ses scènes presque abstraites de paysages urbains, peintes de façon lâche, sont vues du point de vue de son artiste. La galerie est ouverte du vendredi au dimanche, de midi à 16 h. Des masques faciaux et une mise à distance sociale sont obligatoires pour tous ceux qui entrent dans le bâtiment et la galerie. Le reste du bâtiment du studio reste fermé au public. Visitez www.theloadingdockgallery.com pour plus de détails. L’adresse e-mail de Nancye Tuttle est [email protected]

Bricoomarket Fournitures d'art pour artiste école étudiant en plein air couleur de l'eau croquis peinture papeterie 24 couleurs portable fer Ustensile de cuisine Bricoomarket Fournitures d'art pour artiste école étudiant en plein air couleur de l'eau croquis peinture papeterie 24 couleurs portable fer

Bricoomarket Fournitures d'art pour artiste école étudiant en plein air couleur de l'eau croquis peinture papeterie 12 couleurs portable fer Ustensile de cuisine Bricoomarket Fournitures d'art pour artiste école étudiant en plein air couleur de l'eau croquis peinture papeterie 12 couleurs portable fer

Bricoomarket Fournitures d'art pour artiste école étudiant en plein air couleur de l'eau croquis peinture papeterie 18 couleurs portable fer Ustensile de cuisine Bricoomarket Fournitures d'art pour artiste école étudiant en plein air couleur de l'eau croquis peinture papeterie 18 couleurs portable fer