L’art conceptuel de Gremlins Prequel révélé, mettant en vedette un Mogwai – / Film

Déplacez-vous, Baby Yoda: Baby Gizmo pourrait bientôt arriver sur un téléviseur près de chez vous.

Gremlins: Secrets du Mogwai, la série animée préquelle actuellement en préparation chez HBO Max, a publié sa première œuvre d’art conceptuelle et présente un Gizmo plus jeune que celui que nous avons vu dans les deux live-action Gremlins films. La fièvre de Baby Gizmo serait-elle sur le point de balayer le pays? Découvrez notre premier aperçu de certains Gremlins art conceptuel prequel ci-dessous.

Nous rendrons service à tout le monde et passerons les références «ne jamais les nourrir après minuit». Nous sommes tous des adultes ici – des adultes qui, si la réaction à Baby Yoda est un indicateur, se pâmeront probablement devant la gentillesse de Baby Gizmo quand il sera finalement révélé dans toute sa gloire.

Cette œuvre d’art conceptuel représente un jeune M. Wing (un personnage âgé joué par Keye Luke dans le film original) marchant dans les rues avec le jeune Gizmo à ses côtés. Je suis très curieux de savoir quel style le spectacle adoptera finalement – cet art conceptuel a une sorte de peinture, fait à la main, Quête du roi vibe, mais la série finale pourrait très facilement ne rien ressembler à ça.

Secrets du Mogwai écrivain Tze Chun a partagé ce message sur Twitter:

HBOMax vient de publier quelques illustrations conceptuelles de notre préquelle animée Gremlins se déroulant dans les années 1920 en Chine. Aimez ce que cette équipe a fait et excitée de vous en montrer plus? pic.twitter.com/KHgMQrD42V – LES MORTS DE TZEVIL (@thetzechun) 29 octobre 2020

Voici le synopsis de Gremlins: Secrets du Mogwai, qui est une série de dix épisodes d’une demi-heure produite par Darryl Frank, Justin Falvey, et Inscription Sam, avec Tze Chun et Brendan Hay en tant que co-producteurs exécutifs:

Dans l’adaptation télévisée animée, nous voyageons dans les années 1920 à Shanghai pour révéler l’histoire de la rencontre avec le jeune Mogwai appelé Gizmo, Sam Wing (futur propriétaire de magasin M. Wing dans le film de 1984). Avec un voleur de rue adolescent nommé Elle, Sam et Gizmo entreprennent un périlleux voyage à travers la campagne chinoise, rencontrant et parfois combattant, des monstres colorés et des esprits du folklore chinois. Dans leur quête pour rendre Gizmo à sa famille et découvrir un trésor légendaire, ils sont poursuivis par un industriel avide de pouvoir et son armée grandissante de méchants Gremlins.

Joe Dante, qui a réalisé le film original de 1984 et sa suite complètement dingue de 1990, servira de consultant sur cette série animée, mais Howie Mandel ne reviendra pas pour fournir la voix de Gizmo. Désolé pour tous les Howie-heads là-bas. Vous aurez juste à obtenir votre solution avec des épisodes de L’Amérique a du talent: les champions et d’anciennes rediffusions de Deal or No Deal.

