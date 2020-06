L’art conceptuel de Batman nous donne un meilleur aperçu de la Batmobile – / Film

Un de ces jours, nous allons tous voir Le Batman, le Matt Reeves-démarrage dirigé sur le combattant milliardaire préféré de tous. La production est actuellement suspendue en raison du coronavirus, mais toutes les personnes impliquées semblent prêtes et impatientes de se remettre au travail, y compris Paul Dano. Dano joue le Riddler dans le film à venir, et dans une récente interview, l’acteur a dit à quel point il était excité par l’ensemble de l’entreprise. En plus des commentaires de Dano, certains premiers concepts de la nouvelle Batmobile ont trouvé leur chemin en ligne.

Concept Model Maker Jeff Frost a publié des photos d’un modèle de Batmobile de # TheBatman sur son site Web! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv – Le Batman (2021) dir. Matt Reeves? (@TheBatRobert) 31 mai 2020

Ci-dessus, vous pouvez voir quelques modèles de Batmobile créés par l’artiste conceptuel Jeff Frost pour Le Batman. Cela ressemble plus ou moins au produit fini, bien qu’avec un bien meilleur éclairage. Il y a un sérieux Blade Runner vibe qui sort de ces photos, ce qui est un peu intéressant depuis que Christopher Nolan a révélé qu’il s’était inspiré Blade Runner influences quand il a dirigé Batman commence. Je suppose que le Homme chauve-souris la franchise ne peut tout simplement pas s’échapper Blade RunnerL’ombre à ce stade.

Le modéliste Jeff Frost a publié ces photos sur son site Web, puis les a supprimées. Heureusement pour nous, Internet n’oublie pas et quelqu’un a réussi à les sauver avant qu’ils ne disparaissent dans la nuit.

Ailleurs dans Homme chauve-souris monde, Paul Dano, qui joue le Riddler dans le film, a partagé certains de ses Chauve souris-pensées avec The Playlist. Dano a parlé de la façon dont il est rentré chez lui pour rendre visite à sa famille et a fini par devoir rester chez lui plus longtemps que prévu une fois que le coronavirus a arrêté la production. Cependant, il reste positif. « Je me sens vraiment bien », a déclaré l’acteur. «Je pense que Matt Reeves est la vraie affaire. J’ai été vraiment surpris par son script qui, je pense, est potentiellement très puissant. Espérons que nous pourrons y revenir très bientôt? Je ne suis pas sûr. »

Dano fait partie d’un grand casting qui comprend Robert Pattinson comme Batman, Zoë Kravitz comme Catwoman, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon, John Turturro comme truand Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme procureur de Gotham qui n’est pas Harvey Dent, Andy Serkis comme Alfred et Colin Farrell comme le pingouin. Le Batman est actuellement prévu pour un 1 octobre 2021 Libération.

