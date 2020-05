L’art clé de DOOM PATROL Saison 2 suit la route de la brique jaune

Crédit: DC Universe



DC Universe a publié un nouvel art clé pour Patrouille du destin saison 2, invoquant l’imagerie de Le magicien d’Oz film pour souligner l’étrange voyage de la saison.

Voici le synopsis officiel de Patrouille du destin saison 2:

Le groupe de héros le plus étrange de DC – Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor aka Negative Man (Matt Bomer), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby), Jane aka Crazy Jane (Diane Guerrero), et Victor Stone aka Cyborg (Joivan Wade) – sont de retour pour sauver le monde. Autrement dit, s’ils peuvent trouver un moyen de grandir… à la fois au figuré et au sens propre. À la suite de la défaite de M. Nobody, les membres de la Doom Patrol se retrouvent maintenant miniatures et bloqués sur la piste de voitures de course de Cliff. Ici, ils commencent à faire face à leurs sentiments de trahison par Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton), tout en confrontant leurs propres bagages personnels. Et comme chaque membre est confronté au défi de dépasser ses propres expériences traumatisantes passées, il doit se rassembler pour embrasser et protéger le nouveau membre de la famille: Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), la fille de Niles, dont les pouvoirs restent une menace mystérieuse mais réelle pour amener la fin du monde.

Patrouille du destin la saison 2 sort le 25 juin sur DC Universe et HBO Max.