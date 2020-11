Lars Ricken est promu directeur du centre de formation des jeunes

Le Borussia Dortmund promeut son ancien héros de la Ligue des champions, Lars Ricken, au poste de « directeur du Young Talent Center ». Le joueur de 44 ans, auparavant et toujours coordinateur jeunesse, a prolongé son contrat mardi matin jusqu’à la mi-2025.

« Lars Ricken a fait un excellent travail ces dernières années et a remporté de nombreux titres avec ses équipes », a déclaré Hans-Joachim Watzke, président du conseil d’administration. « Le fait que nous ayons prolongé son contrat à long terme et qu’il ait obtenu une direction est un signe de notre appréciation. En même temps, avec cette étape, nous prenons en compte l’énorme développement de l’académie des jeunes. »

En tant que joueur du Borussia, Ricken a été trois fois champion d’Allemagne, son Lupfer en finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin en 1997 a été élu « BVB Goal of the Century ». En tant que coordinateur junior, il a célébré six titres de champion.

« Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’accordez. Mon objectif a toujours été de pouvoir travailler avec succès dans cette association le plus longtemps possible et profondément enracinée », a déclaré Ricken: « En tant que responsable de la direction stratégique, personnelle et financière de la NLZ, ce sera À l’avenir, mon objectif principal sera d’initier les jeunes joueurs au domaine professionnel. «