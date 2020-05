Larry Kramer, dramaturge et militant du sida, décède à 84 ans – betanewsfr

Par MARK KENNEDY

NEW YORK (AP) – Larry Kramer, le dramaturge dont la voix et la plume en colère ont sensibilisé les spectateurs au sida et a suscité des milliers de protestations militantes dans les premières années de l’épidémie, est décédé à 84 ans.

Bill Goldstein, un écrivain qui travaillait sur une biographie de Kramer, a confirmé la nouvelle à l’Associated Press. Le mari de Kramer, David Webster, a déclaré au New York Times que Kramer est décédé mercredi d’une pneumonie.

«Nous avons perdu un géant d’un homme qui a défendu les droits des homosexuels comme un guerrier. Sa colère était nécessaire à un moment où le décès des homosexuels du sida était ignoré par le gouvernement américain », a déclaré Elton John dans un communiqué.

Kramer, qui a écrit « The Normal Heart » et a fondé la AIDS Coalition to Unleash Power, ou ACT UP, a perdu son amant à cause du syndrome d’immunodéficience acquise en 1984 et a lui-même été infecté par le virus. Il souffrait également d’hépatite B et a reçu une greffe de foie en 2001 parce que le virus avait provoqué une insuffisance hépatique.

Il a été nominé aux Oscars pour son scénario de «Women in Love», l’adaptation de 1969 du roman de D.H. Lawrence. Il mettait en vedette Glenda Jackson, qui a remporté son premier Oscar pour sa performance.

Il a également écrit le scénario de 1972 «Lost Horizon», un roman, «Fagots», et les pièces «Sissies ‘Scrapbook», «The Furniture of Home», «Just Say No» et «The Destiny of Me», qui était une finaliste du prix Pulitzer en 1993.

Mais pendant de nombreuses années, il était surtout connu pour son combat public pour obtenir un traitement médical, l’acceptation et les droits civils des personnes atteintes du sida. Il a dit haut et fort à tout le monde que la communauté gay était aux prises avec la peste.

Les hommages de la communauté artistique ont inondé mercredi, avec Lin-Manuel Miranda sur Twitter disant « Quel écrivain extraordinaire, quelle vie. » Dan Savage a écrit: «Il nous a ordonné de nous aimer et de nous aimer les uns les autres et de nous battre pour nos vies. C’était un héros. «

En 1981, alors que le sida n’avait pas encore acquis son nom et que seulement quelques dizaines de personnes en avaient été diagnostiquées, Kramer et un groupe de ses amis à New York ont ​​fondé Gay Men’s Health Crisis, l’un des premiers groupes du pays à s’attaquer au problème. l’épidémie.

Il a tenté de réveiller la communauté gay avec des discours et des articles tels que «1 112 et Counting», publiés dans les journaux gays en 1983.

« Notre existence continue en tant qu’homosexuels sur la surface de cette terre est en jeu », écrit-il. « Si nous ne nous battons pas pour notre vie, nous mourrons. »

Le regretté journaliste Randy Shilts, dans son récit le plus vendu de l’épidémie de sida «And the Band Played On», a qualifié cet article de «incontestablement l’un des ouvrages les plus influents du journalisme de plaidoyer de la décennie» et l’a qualifié de «cristallisation de l’épidémie en un mouvement politique pour la communauté gay. »

Kramer a vécu pour voir le mariage gay une réalité – et s’est marié en 2013 – mais ne s’est jamais reposé. « Je suis marié », a-t-il déclaré à l’AP. « Mais ce n’est qu’une partie de notre situation. Le sida nous décime toujours et nous n’avons toujours pas de protection en vertu de la loi. »

Kramer s’est séparé du GMHC en 1983 après que d’autres membres du conseil d’administration aient décidé de se concentrer sur la fourniture de services de soutien aux personnes atteintes du SIDA. Il reste l’un des plus grands groupes de services de lutte contre le SIDA dans le pays.

Après avoir quitté le GMHC, Kramer a écrit «The Normal Heart», dans lequel un jeune écrivain furieux – un peu comme Kramer lui-même – se bat contre les politiciens, la société, les médias et d’autres dirigeants homosexuels pour attirer l’attention sur la crise.

La pièce a été présentée pour la première fois au Théâtre public en avril 1985. Le critique dramatique d’Associated Press, Michael Kuchwara, l’a qualifiée d ‘«acte d’accusation colérique mais convaincant d’une société ainsi que d’une sous-culture pour ne pas avoir répondu de manière adéquate à la tragédie».

Un renouveau en 2011 a été presque universellement salué par les critiques et a valu le meilleur réveil Tony. Deux acteurs – Ellen Barkin et John Benjamin Hickey – ont également remporté Tonys. Joe Mantello a joué le personnage principal de Ned Weeks, l’alter ego de Kramer.

«Je suis très ému que cela ait touché tant de gens», avait-il déclaré à l’époque. Kramer se tenait souvent devant le théâtre en distribuant des tracts demandant au monde de prendre des mesures contre le VIH / SIDA. «Sachez que le sida est un fléau mondial. Sachez qu’il n’y a pas de remède », a-t-il déclaré.

La pièce a été transformée en film télévisé pour HBO en 2014 avec Mark Ruffalo, Jonathan Groff, Matt Bomer, Taylor Kitsch, Jim Parsons, Alfred Molina, Joe Mantello et Julia Roberts. Il a remporté les Emmy du meilleur film. Kramer se tenait sur scène dans des vêtements d’hiver lourds alors que la statuette était présentée au réalisateur Ryan Murphy.

La pièce de 1992 «Le destin de moi» continue l’histoire de semaines de «Le cœur normal». Weeks, à l’hôpital pour un traitement expérimental du sida, revient sur le passé, en particulier sur sa relation avec sa famille. Ses parents et son frère semblent jouer ce qui s’est passé dans le passé, tout comme le jeune Ned, qui affronte son moi plus âgé.

En 1987, Kramer a fondé ACT UP, le groupe qui est devenu célèbre pour avoir organisé la désobéissance civile dans des endroits comme la Food and Drug Administration, la Bourse de New York et Burroughs-Wellcome Corp., le fabricant du principal médicament anti-sida, l’AZT.

Les protestations d’ACT UP ont aidé à persuader la FDA d’accélérer l’approbation de nouveaux médicaments et Burroughs-Wellcome à baisser son prix pour l’AZT. Il s’est également battu – et s’est réconcilié plus tard – avec le Dr Anthony Fauci, directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui a dirigé la riposte nationale à la pandémie de coronavirus.

Kramer a rapidement renoncé à un rôle de leadership au sein d’ACT UP et, à mesure que le soutien à la recherche sur le sida augmentait, il a trouvé un terrain d’entente avec les responsables de la santé qu’ACT UP avait amèrement critiqués.

Kramer n’a jamais atténué l’urgence de ses demandes. En 2011, il a aidé la Fondation américaine pour l’égalité des droits à monter leur pièce «8» à Broadway sur la bataille juridique contre le mariage homosexuel en Californie.

« La seule bonne chose que je semble avoir acquis, accidentellement, c’est cette réputation de tous ceux qui ont peur de ma voix », a-t-il déclaré à l’AP en 2015. « Donc, je me fais entendre, que cela change quoi que ce soit ou non. »

L’un de ses derniers projets a été l’énorme volume en deux volumes «The American People», qui a fait la chronique de l’histoire des homosexuels en Amérique et a mis des décennies à écrire.

« Je pense simplement qu’il est si important que nous connaissions notre histoire – l’histoire de la façon dont nous sommes mal traités et à quel point nous devons nous battre pour obtenir ce que nous méritons, qui est l’égalité », a-t-il déclaré à l’AP.

Au moment de sa mort, Kramer travaillait sur une pièce intitulée «An Army of Lovers», qu’il mettait à jour pour inclure la pandémie.

Au Tonys 2013, il a reçu le prix Isabelle Stevenson, décerné à un membre de la communauté théâtrale pour ses efforts philanthropiques ou civiques.

Quelques mois plus tard, Kramer a épousé son partenaire de longue date, l’architecte David Webster, dans l’unité de soins intensifs du NYU Langone Medical Center, où Kramer se remettait d’une intervention chirurgicale pour une occlusion intestinale.

___

Les journalistes d’Associated Press Hillel Italie et David Crary ont contribué à ce rapport.

___

