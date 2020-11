Larry David a une «  mauvaise opinion  » de lui-même

2020-11-12 17:00:06

La star de la comédie Larry David dit que lui et sa fille Cazzie ont la «même mauvaise opinion» d’eux-mêmes.

La star de la comédie de 73 ans et Cazzie, 26 ans, souffrent tous deux d’anxiété, et Larry a plaisanté en disant qu’ils étaient impliqués dans un concours pour déterminer « qui est le plus fou ».

Il a dit: « Nous avons la même mauvaise opinion de nous-mêmes. Nous sommes dans un concours pour savoir qui est le plus fou.

«Je ne peux pas fumer de l’herbe à cause de ce que ça me fait physiquement, mais elle le peut. Alors j’ai dit: ‘Il y a des preuves – je suis définitivement plus fou.’ Et puis je découvre qu’elle ne peut pas chanter quand elle est seule, parce qu’elle est trop gênée. Alors maintenant, je pense qu’elle gagne. »

Cazzie se sent frustré que l’anxiété soit devenue une «tendance».

Elle a expliqué: «Je donne aux gens ce test d’anxiété comme une blague, car l’anxiété est devenue une telle tendance, et cela m’énerve profondément.

« Je leur demande s’ils avaient de l’anxiété lorsque Clinton ou Obama était président. Avez-vous fait une sieste au cours des deux dernières années? Aimez-vous les montagnes russes? Aimez-vous les films d’horreur?

« Il y a une différence entre avoir du stress et avoir un trouble anxieux, et cela ne se sent jamais en sécurité ou à l’aise ou comme si le tapis va être retiré de vous à tout moment. »

Cazzie admet qu’avoir un père célèbre est une arme à double tranchant.

L’actrice a suivi son père dans l’industrie du divertissement, mais Cazzie reconnaît qu’elle est quelqu’un dont Larry se moquait habituellement.

Elle a déclaré au journal Los Angeles Times: « La pire chose à propos d’être privilégiée est que les gens vous détestent vraiment pour cela. C’est une très bonne brûlure. Cela vous fait taire totalement. Ouais, je le suis. »

Cazzie se sent en fait légèrement embarrassée par son propre privilège.

Elle a avoué: « Je m’excuse toujours auprès de mon père, du genre » Je suis tellement désolée. C’est tellement embarrassant que je suis quelqu’un dont on se moquerait. « »

