L’arme du paladin Hammer of the Naaru rejoint la prochaine extension de la folie de Hearthstone à la foire de Sombrelune

Ça fait un enfer d’une année depuis Foyer les fans et le plaisir est loin d’être terminé. Les anciens dieux reviennent avec La folie à la foire de Sombrelune, la prochaine extension du jeu.

La dernière carte à rejoindre l’extension est Hammer of the Naaru, une arme de Paladin à six coûts avec trois attaques, trois durabilité et un cri de guerre. Il se lit comme suit: « Invoquez un élémentaire sacré 6/6 avec Provocation. »

L’arme emblématique, trouvée dans l’antre de Gruul à WoW’s The Burning Crusade l’expansion, est un fort ajout à la classe Paladin. Il offre une provocation 6/6 et une arme 3/3 pour seulement six manas.

De manière réaliste, Hammer of the Naaru devrait permettre des matchs longs et interminables, avec des decks comme Control Paladin à l’esprit. Son coût élevé, cependant, signifie qu’il aura du mal à s’intégrer dans les ponts actuels et aura probablement besoin de renfort.

Hearthstone’s A venir La folie à la foire de Sombrelune l’extension est prévue pour le 17 novembre. Mais les fans peuvent pré-commander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots disponibles sur la boutique en ligne de Blizzard.

