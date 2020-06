L’Arkansas a une touche de Tarantino et des Coens, mais pas assez de sa propre saveur noire

Photo : Lionsgate

Dites ceci pour Clark Duke: l’acteur et écrivain né en Arkansas a cherché les bonnes influences pour ses débuts de réalisateur. Basé sur un roman de John Brandon, l’image du crime frit à la campagne Arkansas a ses racines narratives dans la pulpe élevée d’Elmore Leonard et de Jim Thompson, et ses racines cinématographiques dans les films sombrement comiques et décontractés de Quentin Tarantino et des frères Coen. Cependant, le film ne monte jamais tout à fait au niveau de ses inspirations. Tandis que Arkansas est une première fonctionnalité prometteuse et souvent très divertissante, Duke ne combine pas ces ingrédients empruntés – aussi excellents soient-ils – dans une histoire originale entièrement réalisée, avec sa propre personnalité.

La seule touche évidemment personnelle est l’utilisation par Duke de son état d’origine. Le film s’ouvre sur un revendeur de drogue de bas niveau et à faible ambition «Dixie Mafia» nommé Kyle (Liam Hemsworth) obtenant une nouvelle affectation potentiellement plus lucrative à Little Rock, où on lui a demandé de transporter une charge à Corpus Christi aux côtés d’un hipster sympathique et rapide, nommé Swin (joué par Duke), sous les ordres d’un mystérieux pivot invisible, appelé « Frog ». (Presque tout le monde dans ce film a un nom bizarre.) Les nouveaux partenaires ne traversent même pas la frontière du Texas avant d’être guidés par un garde-parc du nom de Bright (John Malkovich), qui leur dit qu’il travaille également pour Frog , et qu’à partir de maintenant, ils opéreront hors de son parc d’État, ramassant des produits chez un fournisseur qui se fait appeler «elle» (Vivica A. Fox).

Dans les près de deux heures qui suivent Arkansas‘Configuration admirablement rapide, Duke et son co-scénariste, Andrew Boonkrong, font des allers-retours dans le temps – remontant au milieu des années 1980 – et traversent l’état, avec des séquences étendues se déroulant à West Memphis, Pine Bluff et Sources chaudes. Duke connaît et aime apparemment ces espaces: l’épicerie Piggly Wiggly, la péniche au bord du lac, le bar aux seins nus sans fioritures, le grossiste de feux d’artifice, le courtier sur gages du centre commercial, l’antiquaire au milieu de nulle part et tous les autres endroits où Les Arkansans peuvent faire plus ou moins ce qu’ils veulent sans que les autorités ne s’y opposent.

Divisé en cinq chapitres, Arkansas est à son apogée dans les chapitres deux et quatre, qui racontent l’origine de Frog, un vendeur charismatique (joué par Vince Vaughn) qui s’est retrouvé dans le commerce de la drogue presque par accident, apprenant aux pieds de la sauge, l’amande froide ( Michael K. Williams). Au début du film, Kyle dit que d’après son expérience, le crime organisé n’est pas tout organisé, et que «s’appuyer sur d’autres personnes est le moyen le plus rapide de se retrouver mort.» Mais les deux longs flashbacks du film suggèrent que même une entreprise illégale fonctionne mieux lorsqu’il existe des codes de conduite et un engagement de fidélité.

Le principal problème avec les flashbacks? Vaughn et Williams sont tellement excitants à regarder que lorsque Hemsworth et Duke reviennent à l’écran, ils ont l’air maigres en comparaison. Kyle et Swin forment une paire divertissante lorsqu’ils sont introduits pour la première fois, mais leur partie de l’intrigue – qui implique Swin se faufilant avec sa petite amie non criminelle, Johnna (Eden Brolin), tandis que lui et Kyle essaient d’empêcher Frog de le découvrir environ deux meurtres accidentels – ne devient jamais aussi tendu ou aussi urgent qu’il devrait l’être. Arkansas essaie de montrer que les choix de ces personnages se font écho à travers les générations, et parlent d’une pourriture morale plus profonde dans leur vie. Mais à côté de Frog and Almond, les véritables protagonistes du film semblent être des poids légers. Quand ils sont au centre de la scène, le film bafouille un peu.

Cela dit, les performances de Arkansas– y compris Hemsworth et Duke – sont excellents dans tous les domaines. Et le script présente des dialogues hardbo à l’ancienne, comme quand Her dit qu’elle aime les garçons comme Kyle et Swin, « Qui ne s’accroche pas à avoir une longue vie. » Il est clair que Duke cherche quelque chose ici, avec son épigraphe d’ouverture du romancier Charles Portis (un collègue d’Arkansan) et sa bande-son remplie de reprises de Flaming Lips ondulées de chansons country classiques. Il puise dans les anciennes traditions artistiques gothiques du Sud et illustre comment la culture a évolué et s’est déformée. C’est rafraîchissant de voir un néo-noir indépendant avec quelque chose à dire. Si Duke obtient un autre coup de feu derrière la caméra un jour – et il devrait – espère pouvoir en dire plus de sa propre voix.