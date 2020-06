Larissa, une fiancée de 90 jours, a rompu avec Eric pour manque d’intimité: «Nous n’avons pas de relations sexuelles»

Comment sortir avec la finale de la série Murder (ABC / Ali Goldstein)

5 moments les plus mémorables de la finale de la série How to Get Away with Murder.

Comment échapper au meurtre terminé avec un bang. Pas mal de frange, en fait.

D’une manière ou d’une autre, le spectacle a résumé l’histoire de tous les personnages principaux. Que ce soit de manière satisfaisante ou non, cela dépend de vous. Mais malgré l’intensité de cet épisode, certains moments se sont démarqués plus que d’autres. Spoilers à venir!

Comment s’en sortir avec les derniers moments forts de la série Murder: le témoignage de Nate

L’un des moments les plus marquants de l’épisode WTF a été lorsque Nate a pris la parole pour témoigner dans le procès d’Annalise. Tout le monde s’attendait à ce qu’il témoigne contre Annalize (y compris Annalize), mais ce n’est pas ainsi que les choses se sont déroulées.

Nate a non seulement déclaré qu’Annalize n’était pas celui qui l’avait accusé du meurtre de Sam (il a blâmé le gouverneur Birkhead et les Castillos), mais il a également déclaré au tribunal que le FBI lui avait offert 20 millions de dollars pour témoigner contre Annalize et qu’il s’agissait d’un agent du FBI corrompu qui a assassiné Asher. Vu à quel point il était en colère contre elle, ce fut tout un revirement en faveur d’Annalise.

Comment s’en tirer avec les meilleurs moments de la finale de la série Murder: Connor et Oliver

La relation de Connor et Oliver a été testée une fois de plus et dans cet épisode, il semblait que c’était fini pour de bon. Lorsque Connor a découvert qu’Oliver était allé au FBI pour lui obtenir une meilleure offre en échange de son mensonge sur le stand, Connor était furieux.

Il était prêt à aller en prison, prêt à payer pour tout ce qu’il avait fait, mais Oliver n’était pas prêt à être sans lui. Il voulait que Connor se batte pour lui-même aussi fort qu’il se battait pour lui.

Mais ce n’est pas Oliver qui est allé dans le dos de Connor qui a été le plus grand choc de cet épisode, c’est Connor qui a demandé le divorce. Il détestait la façon dont leur relation avait commencé sur un mensonge et avait l’impression de tirer Oliver vers le bas et de le transformer en quelque chose d’horrible. Connor donne même à Oliver son alliance lorsqu’il est emmené en prison.

Heureusement pour tous les fans de Coliver, dans les derniers instants de l’épisode, nous voyons qu’ils ne divorcent pas et qu’ils sont ensemble pour le reste de leur vie

Comment s’en tirer avec les derniers moments forts de la série Murder: les derniers arguments d’Annalise

Annalise est toujours à son meilleur dans la salle d’audience et rien à ce sujet n’a changé dans le dernier épisode de la série. Ce fut un combat pour sa vie et elle a sorti tous les arrêts.

Au lieu d’essayer de convaincre le jury qu’elle était infaillible, elle leur dit exactement qui elle est. Elle explique qu’elle a fait beaucoup de mauvaises choses, mais elle n’est pas un meurtrier. Elle se décrit ensuite comme «ambitieuse, noire, bisexuelle, féroce, triste, épuisée» et un tas d’autres adjectifs et c’était tellement bon de la voir admettre ces choses à haute voix devant un groupe de personnes.

Sa déclaration finale dans la salle d’audience était émotionnelle, brute, intense et exactement ce qui était nécessaire dans cette finale de la série.

Comment s’en sortir avec les derniers moments les plus marquants de la série: la mort au palais de justice

Ce ne serait pas Comment échapper au meurtre sans mort, mais trois en un épisode, c’est beaucoup même pour ce spectacle. Après que le verdict a été lu dans le procès d’Annalise et qu’elle a été acquittée de toutes les charges, elle a parlé à la presse des marches du palais de justice. Et les choses ont rapidement pris une tournure surprise.

Cela commence avec Bonnie voyant Frank monter les marches avec un regard dans les yeux qui n’a jamais rien signifié de bien. Avant qu’elle ne puisse l’arrêter, il sort un pistolet et tire sur le gouverneur Birkhead. Frank est ensuite abattu dans le feu croisé et tombe dans les bras de Bonnie.

Annalise court pour aider et c’est quand elle le voit. Elle regarde Bonnie et se rend compte que Bonnie a également été abattue. Le gouverneur Birkhead, Bonnie et Frank meurent tous sur les marches en moins de cinq minutes. La joie de la victoire d’Annalise ne dure pas longtemps, c’est certain. Bien que Bonnie ait eu ses bons et ses mauvais moments dans la série, il était difficile de la voir ne pas avoir une sorte de fin heureuse.

Comment sortir avec les moments les plus marquants de la série Murder: le nouveau professeur

Cette saison a commencé avec les funérailles d’Annalise et ce qui ressemblait à Wes marchant dans la foule, mais les scénaristes ont fait un bon travail pour faire réfléchir le public à une chose alors que c’était quelque chose de complètement différent.

Ce n’était pas Wes du tout qui se frayait un chemin à travers les personnes en deuil, c’était le fils de Laurel, Christopher, tout adulte. Et il s’avère que les funérailles d’Annalise n’étaient pas un stratagème pour la sortir des ennuis, c’était la vraie chose, seulement de nombreuses années à l’avenir.

Les gens dans la foule étaient tous ceux qui se sont souciés d’elle pendant sa longue vie et qui comprenait un Laurel, Connor, Oliver et Eve beaucoup plus âgés. La scène était également entrecoupée de différents moments de la vie des personnages, y compris Annalize aux funérailles de sa mère, Nate ouvrant un centre de justice et Micheala obtenant le travail de ses rêves.

Le dernier moment de la série est de retour là où tout a commencé dans la saison 1: la salle de classe. Sauf pour cette fois, Annalise n’est pas le professeur… Christopher Castillo l’est. À mon avis, c’était la fin parfaite d’un spectacle brillant.

Maintenant, nous pouvons tous regarder la série sur Netflix et revivre un moment épique à nouveau.

Qu’as-tu pensé du Comment échapper au meurtre Le final de la série? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Prochain: Meilleures émissions de télévision à regarder sur Netflix en ce moment