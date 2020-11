L’argile aussi est plus verte de l’autre côté – tennis

Au moment où Ankita Raina a marché dessus pour la première fois, elle a senti la différence. « Pas bizarre, en fait, j’étais plus excité à l’idée de jouer sur une surface avec une couleur différente », a déclaré Raina plus tard.

Pour quelqu’un qui est joueur de tennis professionnel depuis 2009, il est étrange d’avoir expérimenté une nouvelle surface sur le circuit après plus d’une décennie. Mais c’est à quel point il est rare de pratiquer ce sport sur terre battue verte, ce que l’Indien a fait lors du tournoi ITF W100 Charleston la semaine dernière.

La surface est si rare qu’elle n’accueille actuellement qu’un seul événement de haut niveau tout au long de la saison – le WTA Volvo Car Open à Charleston (anciennement appelé Family Circle Cup). Même au niveau de l’ITF et du Challenger, un échelon en dessous des circuits ATP et WTA, seule une poignée de tournois sont habillés d’argile verte; et ils sont tous aux États-Unis, même si l’argile rouge reste la norme sur les courts européens en terre battue.

Pour accéder à l’événement ITF de Caroline du Sud, Raina a dû jouer les qualifications. Avec des tournois peu nombreux et lointains entre cette saison frappée par une pandémie et des joueurs se bousculant pour jouer autant qu’ils le peuvent, Raina est passée d’un tournoi sur dur à Tyler, au Texas, à Charleston et n’a eu qu’une journée d’entraînement solitaire avant de jouer un match sur une surface qu’elle n’avait jamais vue auparavant.

Le processus de préparation comprenait donc des ouï-dire. «J’avais entendu dire que ce n’était pas aussi lent que l’argile rouge», dit-elle. «Et quand j’ai commencé à jouer sur la terre battue verte, je l’ai apprécié.

Raina a perdu au deuxième tour de qualification face à l’Américaine Claire Liu et a également été battue lors de son premier tour de double, aux côtés de l’adolescent colombien Osorio Serrano. Mais après ces trois matchs sur la surface extraterrestre, elle se sentait toujours plus chez elle que sur la terre rouge. «C’est comme jouer sur un terrain dur. Bien sûr, les points sont plus longs que sur le dur mais c’est plus rapide que la terre battue normale sur laquelle nous jouons », a-t-elle déclaré. « Vous ne glissez pas comme vous le faites habituellement sur de la terre battue rouge et la balle ne rebondit pas trop haut. »

Vraies couleurs

Le rebond constant est l’USP de cette surface verte. L’origine de l’utilisation de l’argile verte pour les courts de tennis remonte au début des années 1930, lorsqu’un certain HA Robinson est tombé sur une entreprise du Maryland qui produisait des granulés de toiture, dont il était sûr qu’ils pourraient être utilisés pour fabriquer des courts à séchage rapide.

Deux tribunaux ont été construits en utilisant ce matériau en 1932; l’expérience a été un succès. « Monsieur. Robinson a utilisé ses initiales (HAR) et, comme le raconte l’histoire, sa femme l’a appelée une surface avec un vrai rebond et une vraie couleur verte, ce qui a donné la marque Har-Tru », a déclaré Pat Hanssen, président de Har-Tru, maintenant l’une des plus grandes entreprises de fabrication au monde de courts de tennis de toutes sortes et le premier fabricant de surfaces d’argile verte.

Basée à Charlottesville, en Virginie, Har-Tru possède des tribunaux dans 23 pays à travers le monde en dehors des États-Unis. Selon Hanssen, la demande de surface d’argile verte provient principalement de l’Amérique du Nord, Canada inclus.

Le processus complexe de sa fabrication commence à partir d’une carrière de Charlottesville. «L’argile verte, qui est en fait un agrégat finement broyé – un métabasalte igné, pour être précis – est tirée d’une veine de pierre qui traverse les Appalaches. Une grande partie est souterraine et impossible d’accès et nécessite des tunnels pour y accéder », a déclaré Hanssen.

L’argile verte était en vogue sur la scène du tennis américain d’élite avant la révolution des courts durs. L’US Open a été joué sur les courts en terre battue verte Har-Tru de 1975 à 1977 à Forest Hills. Le tournoi s’est déplacé vers les courts durs de Flushing Meadows l’année suivante.

Mais Charleston a gardé la surface vivante, le tournoi attirant les plus grandes pros féminines; Serena Williams est une triple championne. Bien que cette surface ne subisse pas les sautes d’humeur de l’argile rouge en raison des conditions météorologiques (vous vous souvenez de Roland Garros en automne cette année?), La couleur naturelle reste largement préférée dans le monde entier.

«Une terre battue naturelle et rouge joue dans une très large gamme. Il peut être très lent et lourd lorsqu’il est mouillé et extrêmement rapide et glissant lorsqu’il est sec. L’argile verte n’a pas ces balançoires », a expliqué Hanssen. « Mais l’argile rouge est plus résistante en termes de rebond, ce qui signifie que lorsque la balle est frappée avec un topspin, elle a tendance à rebondir plus vite et plus haut que sur le vert », at-il ajouté.

Acceptation culturelle

L’argile rouge est également beaucoup plus difficile à entretenir et nécessite deux fois plus de temps pour se maintenir en bon état. Alors que la version verte nécessite également des soins et un entretien quotidiens ainsi qu’une abondance d’eau, elle a ses avantages. «Les surfaces d’argile verte sont faciles à construire et à entretenir, faciles à réparer et à sécher rapidement. Il permet un jeu de jambes et une glisse sûrs et contrôlés. C’est plus facile pour le corps que les courts en dur. Il joue de façon très constante par tous les temps et dans une plage de vitesse étroite avec une hauteur limitée au rebond », a déclaré Hanssen.

En outre, il ne devient pas aussi salissant que la saleté rouge, où le glissement peut entraîner des pièges, y compris des cycles supplémentaires de linge. «Personnellement, je ne glisse pas beaucoup, même sur de l’argile rouge. Mais oui, ce n’est pas aussi sale que l’argile rouge peut l’être », a déclaré Raina.

Hanssen, cependant, ne voit pas le vert comme une deuxième option viable ou un remplacement du rouge sur le swing largement européen sur terre battue. «Tous les courts là-bas sont en terre battue rouge. Il est culturellement accepté et il existe des connaissances considérables sur la manière d’en prendre soin. Il serait coûteux de passer au vert plutôt que de conserver le rouge », a-t-il déclaré.

C’est précisément la raison pour laquelle l’expérience d’argile bleue au Masters de Madrid a été largement critiquée et n’a pas duré au-delà de l’année de son introduction en 2012. Mais Raina, qui a eu un avant-goût de première main de son cousin vert, ne craindrait pas de jouer. plus souvent sur les tournées professionnelles. «Il a les avantages de l’argile tout en étant plus rapide; vous pouvez jouer à un jeu sur terrain dur », dit-elle. « Donc, pour mon jeu, je préfère ça à l’argile rouge. »