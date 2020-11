« L’architecture doit créer des possibilités d’interaction », déclare Studio INI

Dans la troisième vidéo de notre collaboration Design for Life avec Dassault Systèmes, Nassia Inglessis, fondatrice de Studio INI, décrit comment la technologie lui permet de créer des espaces interactifs.Inglessis est la deuxième designer à participer à la collaboration Design for Life entre Dezeen et Dassault Systèmes, qui met en évidence designers qui utilisent la technologie et la recherche pour construire un monde meilleur.L’ingénieur et designer grec est le fondateur du Studio INI, une pratique de conception expérimentale basée entre Londres et Athènes, et lauréat du vote public des Dezeen Awards 2020 pour le designer de l’année. Urban Imprint est une installation conçue par le cabinet de design expérimental Studio INI « Le Studio INI associe recherche scientifique et design rigoureuse afin de créer des environnements expérientiels immersifs », explique Inglessis dans la vidéo, qui a été filmée par Dezeen dans son studio à Somerset House à Londres. La pratique est connue pour créer des installations architecturales complexes qui répondent aux corps de vi Sitors.Urban Imprint par Studio INI répond au corps des visiteursUrban Imprint, une installation conçue par Studio INI parue l’année dernière à A / D / O à Brooklyn, présentait un auvent qui s’ouvre autour de la tête des visiteurs en réaction au poids de L’installation était une réaction à la rigidité de l’espace urbain vécu par l’homme, en contraste avec les milieux naturels qui, selon Inglessis, réagissent à la présence de l’homme.Lorsque les visiteurs entrent dans l’installation Urban Imprint du Studio INI, un auvent s’ouvre au-dessus de leurs têtes « Urban Imprint était un moyen de réinventer complètement un paysage urbain pour être plus proche de la façon dont nous vivons un espace dans la nature », a-t-elle expliqué. « C’est un environnement malléable et flexible qui se construirait essentiellement autour de ses habitants. » Urban Imprint by Studio INI dispose d’un système complexe de poulies activées par les pas des visiteurs Lorsqu’un visiteur entre dans l’installation, un sol flexible s’enfonce autour de son pied, déclenchant un système de poulies qui resserrent et soulèvent le toit en forme de dôme au-dessus de la tête de l’habitant.Le processus de conception de l’installation a consisté à reconfigurer les matériaux souvent utilisés dans la construction pour les rendre flexibles et réactifs. Le biomimétisme permet aux architectes d’avoir un «impact positif» sur l’environnement, déclare Michael Pawlyn «Nous avons pris tous les matériaux qui se trouvent dans un environnement urbain – ciment, caoutchouc acier – et avons dû trouver un moyen de les faire croître et de revenir», a déclaré Inglessis. À la London Design Biennale en 2018, le Studio INI a représenté la Grèce avec une installation nommée Disobedience située dans la cour de Somerset House. Le Studio INI a conçu Disobedience pour la London Design Biennale en 2018. Photographie d’Ed Reeve « La désobéissance est un mur cinétique de 17 mètres qui vous pouvez marcher à travers « , a déclaré Inglessis. Les visiteurs ont été invités à marcher le long d’une plate-forme flanquée de murs flexibles qui s’ouvrent autour d’eux lors de leur passage à travers l’installation. . Photographie d’Edward Brial « C’est un ressort en acier, qui se plie essentiellement en réponse au poids de votre pas », a expliqué le concepteur. Le processus de Studio INI implique une combinaison d’ingénierie complexe utilisant des outils de conception, une expérimentation pratique des matériaux et La désobéissance du Studio INI se montre ouverte en réponse à la présence du corps des visiteurs « Le prototypage rapide et la fabrication numérique nous permettent de passer très rapidement du numérique au physique, et nous permet également la précision d’essayer des conceptions vraiment complexes, » a déclaré Inglessis. « Nous avons toujours une main sur l’ordinateur et une main sur le matériau. C’est un dialogue dans les deux sens. » Studio INI a créé des murs flexibles en plastique recyclé pour la désobéissance Ce processus permet au concepteur de réaliser des environnements qui illustrent le principe selon lequel les gens doivent pouvoir interagir avec les espaces qu’ils occupent. « L’architecture ne doit pas créer de limites ou de frontières, mais elle doit vraiment créer des possibilités d’échange. La photographie est de Luke A Walker, sauf indication contraire.Design for LifeDesign For Life est une collaboration de contenu entre Dezeen et Dassault Systèmes, avec des conférences, des vidéos et des ateliers mettant en évidence des concepteurs qui utilisent la technologie et la recherche pour construire un La collaboration a débuté par une discussion en direct avec l’architecte Arthur Mamou-Mani et la vice-présidente de l’expérience de design de Dassault Systèmes, Anne Asensio, suivie d’une vidéo présentant la designer autrichienne Julia Koerner, dans laquelle elle montre comment elle utilise la technologie pour appliquer des techniques architecturales à la mode et à la conception de costumes.Dans le prochain épisode de la série, Michael Pawlyn, fondateur d’Exploration Architecture, a expliqué comment le biomimétisme permet aux architectes d’avoir un impact positif sur l’environnement.Dans les prochaines semaines, nous diffuserons un atelier en direct avec Mamou-Mani, ainsi que la publication d’une série de vidéos présentant le travail d’architectes et de designers de pointe y compris le directeur du design de DS Automobiles, Thierry Metroz, et le duo de designers new-yorkais Birsel + Seck.

