L’architecte pénitentiaire obtient une nouvelle extension appelée autorisé pour le transfert

Paradox Interactive a révélé aujourd’hui que Architecte de prison a maintenant une nouvelle extension car vos prisonniers sont maintenant autorisés à être transférés. Le développeur Double Eleven a ajouté la mise à jour, qui représente essentiellement une tonne de couches supplémentaires de complexité pour la gestion des détenus. Cela vous permettra de microgérer à un niveau que vous n’auriez jamais cru possible auparavant dans le jeu. Vous pouvez désormais attribuer des privilèges à un secteur de la sécurité, inciter les détenus à améliorer leur comportement et prendre le contrôle de prisons individuelles à un niveau supérieur. Sans parler d’une tonne de fonctionnalités de gameplay améliorées. Vous pouvez en savoir plus sur la mise à jour ci-dessous dans l’annonce faite aujourd’hui, car vous pouvez télécharger la nouvelle extension gratuitement.

« Architecte de prison les joueurs demandent plus de moyens de gérer les détenus et de personnaliser la sécurité de la prison. » Steacy McIlwham, Chef de produit pour Prison Architect chez Paradox Interactive, a déclaré. « Les gens de Double Eleven ont fait un travail incroyable en écoutant la communauté et en intégrant les commentaires des joueurs dans le jeu depuis que nous nous sommes associés à eux l’année dernière. Avec l’extension Cleared for Transfer, nous voulions aller plus loin et introduire des fonctionnalités qui permettront même les vétérans les plus vétérans fléchissent leurs muscles de gestion. «

« Architecte de prison est une marque forte et établie qui compte des millions de joueurs sur PC et console. » Mark South, Chef de l’exploitation chez Double Eleven, a déclaré. « C’est une marque qui continue de croître et d’évoluer à mesure que nous publions plus de contenu pour le jeu. Nous avons beaucoup de choses passionnantes en préparation pour Prison Architect, et nous n’aurions pas pu demander un meilleur partenaire d’édition que Paradox. »

Autorisé pour les principales fonctionnalités de transfert: