L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby prendra une pause pour «  réflexion et prière  »

L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, doit prendre un congé sabbatique et d’études à partir de mai 2021. Le palais de Lambeth a confirmé qu’il prendrait du temps pour «réflexion, prière et renouveau spirituel» et reprendra ses fonctions officielles en On s’attend à ce que M. Welby consacre une grande partie de son temps à une étude plus approfondie sur la réconciliation, qui est l’une des priorités de son temps dans le rôle et un domaine dans lequel il travaille depuis de nombreuses années, son bureau Il est sur le point de partager son temps entre Cambridge et les États-Unis. M. Welby a écrit sur Twitter: «La Bible a beaucoup à dire sur le travail et le repos. Je prendrai un congé sabbatique pour étudier de mai à début août l’année prochaine. «Tous les membres du clergé de la CofE peuvent (et devraient!) En faire la demande tous les 7 à 10 ans. Cela nous rappelle qu’aucun ministre n’est indispensable à l’œuvre de Dieu. »« Pratique normale »Le Palais de Lambeth a déclaré que c’était« une pratique normale »pour les archevêques de s’absenter de leurs fonctions officielles, et a déclaré que M. Welby serait en contact régulier avec son L’archevêque d’York et l’évêque de Londres prennent certaines fonctions pendant que M. Welby est absent. Tous les membres du clergé ont le droit de demander un congé sabbatique tous les sept à dix ans, ce qui, selon le bureau de l’archevêque de Cantorbéry, est un «principe tiré directement de la Bible». Justin Welby a déclaré: «Tout le clergé du CofE peut et doit! faites une demande tous les 7 à 10 ans » (Photo: Leon Neal / Getty) Le congé sabbatique de l’archevêque était prévu depuis un certain temps et devait commencer après la conférence de Lambeth en 2020, mais reporté en raison de la pandémie de coronavirus. archevêque depuis 2013 – a pris un congé d’études pour la dernière fois en 2005 Son prédécesseur, Rowan Williams, a pris un congé sabbatique de trois mois en 2007, au cours duquel il a écrit un livre, et Lord George Carey a également pris deux mois de congé en 1997. Palace a déclaré: «L’archevêque de Cantorbéry prendra un congé sabbatique en 2021 pour étudier, réfléchir et prier.» Aide à l’étranger Alors que la nouvelle de son congé sabbatique arrive, M. Welby fait partie des dernières personnes à partager ses préoccupations concernant le gouvernement envisageant de réduire le pays. budget d’aide à l’étranger. Le gouvernement s’est actuellement légalement engagé à consacrer 0,7% de son PIB à l’aide à l’étranger, mais il envisage de le réduire à 0,5%, bien que de nombreux organismes de bienfaisance et certains politiciens se soient prononcés contre cela. L’archevêque a déclaré à The Observer: enseignant, Jésus nous dit que nous ne devons pas limiter notre conception du prochain aux seuls proches de nous. Nous devons tenir compte de ce message tant dans les moments difficiles que dans les bons. «Une reprise mondiale après les conséquences économiques de la pandémie nécessite une réponse mondiale. « Le maintien de notre engagement en faveur de l’aide est un signal fort que le Royaume-Uni est un partenaire fiable pour le progrès économique, social, environnemental et éducatif à long terme à travers le monde. »

