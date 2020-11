L’Arabie saoudite dévoile de nouveaux kits Nike – et ils sont magnifiques!

L’équipe nationale d’Arabie saoudite s’est associée à Nike pour lancer ses derniers maillots domicile et extérieur pour la saison 2020-21 – et ils sont assez spéciaux.

L’équipe a fait ses débuts avec ses nouveaux kits audacieux lors d’un match amical contre la Jamaïque le 14 novembre.

La conception des kits 2020-2021 a été inspirée par les icônes culturelles du Royaume – le faucon arabe et le palmier dattier. Le nouveau kit pour la maison comprend une base blanche associée à un imprimé gris loup des icônes culturelles du pays et imprégnée du swoosh vert signature. Le kit est associé à un short vert et des chaussettes blanches.

Le maillot extérieur de l’équipe est embossé avec le même design avec une base verte distinctive et est associé à un short blanc et des chaussettes vertes.

Commentant les nouveaux kits de la saison, Salem Al-Dawsari, a déclaré: «L’équipe nationale saoudienne participe à une autre série de matches pour se qualifier à la fois pour la Coupe d’Asie 2023 et la Coupe du Monde de la FIFA 2022 dans ce nouveau kit Nike et nous espérons qu’il nous apportera chance et victoire. Nous sommes impatients de forger de nouvelles réalisations et victoires avec ce kit, tout comme l’équipe saoudienne l’a fait à plusieurs reprises auparavant.

