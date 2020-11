L’application Your Phone de Windows 10 s’améliore dans la prochaine mise à jour

L’application Your Phone de Windows 10 est un excellent moyen de combler le fossé entre votre ordinateur et votre smartphone. Après l’échec des efforts de Windows Phone et Continuum, Microsoft a opté pour une application qui vous permet d’envoyer, de recevoir et de gérer le contenu de votre appareil mobile directement depuis votre bureau.

Microsoft espère que Your Phone finira par évoluer vers quelque chose d’encore plus grand, comme une suite de productivité. L’application Votre téléphone vous permet également de visualiser les photos stockées dans votre téléphone, mais le composant Photos de Votre téléphone ne dispose pas d’une fonctionnalité clé: la possibilité de vider votre galerie.

Pour certaines raisons, l’application Votre téléphone ne vous permet pas de supprimer les photos stockées sur votre téléphone Android, même lorsque les appareils sont connectés via Wi-Fi et Bluetooth dans un état déverrouillé avec l’application de photos ouverte.

Microsoft n’a pas révélé les conditions requises pour que l’application Your Phone supprime vos téléphones mobiles, mais dans une nouvelle mise à jour déployée pour les Insiders, Microsoft a tranquillement activé l’option qui vous permet de supprimer les photos.

Notez que Microsoft a toujours autorisé les utilisateurs à supprimer les photos téléchargées via votre téléphone à l’aide de l’application Windows 10 Photos, mais vous ne pouvez pas supprimer une photo stockée sur votre téléphone Android en raison des limitations de l’API.

Après la prochaine mise à jour, vous pourrez bientôt sélectionner des photos et les supprimer sans toucher votre appareil mobile. De même, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur chaque photo pour la supprimer, la copier, la sauvegarder ou la partager.

Le composant Photos de l’application Votre téléphone place une grille de photos prises avec votre combiné Android et offre un meilleur aperçu des images indésirables, ce qui devrait vous aider à libérer facilement votre stockage mobile.

Dans la prochaine mise à jour, l’application Votre téléphone prend également en charge l’exécution de l’application au démarrage, une fonctionnalité qui permet à Windows 10 de charger l’application lorsque vous entrez vos informations de connexion.

Notamment, cette décision intervient quelques semaines seulement après que Microsoft a commencé à travailler sur une nouvelle fonctionnalité de Windows 10 qui déclenchera l’alerte des applications de démarrage lorsqu’une application est ajoutée à la liste des programmes de démarrage.

En permettant à l’application Your Phone de se lancer automatiquement lors de la connexion, vous pouvez améliorer les performances globales et la fiabilité de l’application.

Lorsque votre téléphone est autorisé à fonctionner au démarrage, vous pourrez accéder à l’application et au contenu synchronisé plus rapidement sans avoir à attendre que l’application et ses processus se lancent en arrière-plan.

Cette approche est parfaitement logique étant donné que l’application est profondément intégrée à Windows 10.