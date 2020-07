L’application Messages de Google reçoit des réactions et un éditeur de photos

L’application Messages a maintenant des réactions RCS, un éditeur de photos et des autocollants suggérés. Il est également plus facile de participer à un appel vidéo Duo ou de démarrer un enregistrement vocal. La plupart des fonctionnalités sont maintenant disponibles. L’application Messages de Google est devenue plus convaincante si vous faites plus que d’envoyer des […] Plus

Partager : Tweet