L’application BLAM permet aux utilisateurs d’ériger des statues de réalité augmentée de personnages noirs historiques

BLAM à but non lucratif de Londres a développé une application de réalité augmentée (RA) appelée History Bites, qui donne aux utilisateurs la chance de voir l’histoire des Noirs commémorée à travers des plaques et des sculptures virtuelles.Développée dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, l’application mobile est destinée aux enfants et présente cinq personnages différents, dont Mae Jemison, la première femme noire à voyager dans l’espace.Réaliser un quiz sur chacun d’eux permet aux utilisateurs de placer un monument correspondant dans le monde qui les entoure en utilisant la RA, afin qu’ils puissent voir leur patrimoine et leur histoire représentés partout qu’ils veulent – que ce soit dans des espaces publics de premier plan ou dans leur propre quartier.L’application BLAM History Bites présente une statue AR d’un poing levé dédié au boycott des bus de Bristol « Chez BLAM, nous recherchons constamment de nouvelles façons de contrebalancer les effets de l’eurocentrisme et du racisme sur La vie des Noirs et la création de cette application peuvent aider les enfants noirs à réaffirmer des idées et des notions positives sur leur identité noire « , a déclaré Ife Thompson, fondatrice de BLAM. Dezeen. « Par le racisme et les médias, les enfants noirs sont exposés de manière disproportionnée à des récits et des concepts négatifs sur leur noirceur. Cela les conduit souvent à internaliser des stéréotypes négatifs sur eux-mêmes et sur les autres qui leur ressemblent. « » Le retrait longtemps attendu de la statue de Colston fait désormais partie de l’histoire de Bristol « » Nous pensons qu’il est possible d’élever l’estime raciale et l’identité raciale des Les enfants noirs en leur montrant des récits positifs sur eux-mêmes, afin de les empêcher d’internaliser les stéréotypes négatifs sur leur groupe racial « , a-t-elle poursuivi. L’application BLAM présente des hommes et des femmes de toute l’histoire et de la diaspora africaine, y compris Musa I qui a dirigé le L’empire ouest-africain du Mali dans les années 1300 et est largement considéré comme la personne la plus riche qui ait jamais vécu, ainsi que Kwame Nkrumah, qui a conduit la colonie de la Gold Coast à l’indépendance des Britanniques en 1957 et a continué à gouverner la région en tant que premier président de Ghana: un buste virtuel commémore Musa I du Mali, également connu sous le nom de Mansa Musa L’application met en vedette deux femmes qui sont toujours en vie aujourd’hui – l’astronaute de la NASA Mae Jemison et Stella Dadzie, Britis h auteure et fondatrice du groupe d’activistes Organisation des femmes d’ascendance africaine et asiatique (OWAAD). Le seul événement à inclure est le Bristol Bus Boycott de quatre mois, qui a eu lieu au Royaume-Uni en 1963 et a forcé le Bristol Omnibus La société renonce à son interdiction discriminatoire des conducteurs noirs et asiatiques, immortalisée dans l’application à travers une sculpture d’un poing noir levé, symbole de solidarité et de résistance.Le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, est immortalisé à travers une statue de bronze virtuelle « Nous n’avons pas assez de statues de Noirs au Royaume-Uni », a déclaré Thompson. « Le système éducatif britannique reste un espace blanc. Et comme nous n’apprendons pas de récits véridiques sur notre passé, il est presque impossible d’honorer quelque chose qui ne vous a même jamais été enseigné. « Un mémorial AR dédié aux astronautes afro-américains présente une citation de Mae Jemison. seulement 15 sont des individus noirs nommés, selon les estimations de la BBC – le même nombre que les quelque 15 statues de personnes directement impliquées dans la traite transatlantique des esclaves qui existent encore aujourd’hui dans tout le Royaume-Uni. le commerçant Edward Colston, a été démoli par des manifestants lors d’une manifestation Black Lives Matter à Bristol en juin, des défenseurs de premier plan, dont le maire de Londres Sadiq Khan et le rédacteur en chef de Dezeen, Tom Ravenscroft, pour se prononcer en faveur de leur remplacement par des monuments qui représentent la communauté locale et son histoire Une autre des statues de l’application représente La Mulâtresse Solitude, qui a combattu l’esclavage en Guadeloupe française alors qu’elle était très enceinte des artistes rituels, dont Banksy et Marc Quinn, n’ont pas tardé à proposer des remplacements, Quinn allant même jusqu’à installer sa sculpture de la manifestante BLM Jen Reid à la place de celle de Colston sans autorisation officielle.La créatrice Ini Archibong a récemment mis à jour son installation artistique Theoracle pour commenter le racial. injustice en biffant son titre et en le rendant muet.

