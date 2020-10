L’appel courageux de David Brabham après la mort de son coéquipier

La Formule 1 fait son retour tant attendu sur le circuit d’Imola ce week-end, la première fois en 14 ans que la piste fait partie du calendrier de la F1.

Il est rassurant de noter que Max Verstappen et Charles Leclerc n’étaient pas encore nés lorsque Imola a accueilli le week-end le plus sombre de l’ère moderne, le Grand Prix de Saint-Marin 1994.

Ce week-end a vu la mort du triple champion du monde Ayrton Senna et du pilote Simtek Roland Ratzenberger dans des accidents séparés, ainsi que l’horrible accident dont Rubens Barrichello a eu la chance de s’échapper avec des blessures relativement mineures.

Plus de 26 ans après cette course malheureuse, le pilote australien David Brabham a raconté comment une conversation avec ses parents l’avait convaincu de continuer, malgré l’accident mortel de son coéquipier.

David Brabham au volant de Simtek au Grand Prix d’Allemagne 1994. (Getty)

Brabham en était à sa deuxième saison de F1, après avoir piloté pour l’équipe fondée par son père, Sir Jack, en 1990.

Conduisant pour la nouvelle équipe Simtek, il a été rejoint par une recrue de F1 à Ratzenberger, qui, à l’âge de 33 ans, avait finalement décroché un disque dans la catégorie supérieure du sport.

L’équipe avait eu du mal pendant les deux premières courses. Ratzenberger n’a pas réussi à se qualifier pour la course d’ouverture au Brésil et a terminé 11e (et dernier) au Japon, tandis que Brabham avait terminé 12e (et dernier) au Brésil avant de se retirer au Japon.

Une des rares équipes qui traînaient au fond du peloton, loin de la gloire dont jouissaient des équipes comme Williams, Ferrari et Benetton, Simtek s’est retrouvée sous les projecteurs de la manière la plus horrible lors des qualifications de samedi à Imola.

Sir Jack Brabham avec David en 1994 (Fairfax Media)

Circuit qui récompensait autrefois la pure puissance, à l’époque Imola présentait une longue course depuis le dernier virage jusqu’à l’épingle de Tosa, une distance d’environ 1,6 km où la pédale de frein était superflue. Ce tronçon comprenait les virages Tamburello et Villeneuve, scène des accidents de Senna et Ratzenberger ce week-end.

Lors des qualifications, Ratzenberger a connu un petit moment hors piste, après quoi il a freiné et zigzagué brièvement, vraisemblablement pour vérifier que tout allait bien avec la voiture, avant de repartir sur un autre tour.

Il n’est jamais revenu.

Roland Ratzenberger. (Getty)

Dans la descente vers le virage de Villeneuve, son aileron avant s’est détaché, probablement à la suite de la sortie de piste au tour précédent. Réduit à un peu plus qu’un passager, Ratzenberger a heurté le mur de béton à une vitesse énorme.

Les qualifications ont été immédiatement arrêtées, mais il est vite apparu que rien ne pouvait être fait pour sauver Ratzenberger, qui restait immobile dans la voiture, la tête penchée sur le côté. Il a été le premier pilote à mourir sur une Formule 1 en huit ans.

Cela a laissé Brabham avec une décision terrible. Fera-t-il la course le lendemain ou devrait-il se retirer?

Les restes brisés de Simtek de Roland Ratzenberger à la suite de son accident mortel en 1994. (Getty)

En fin de compte, il a couru, abandonnant après 27 tours avec une panne de direction, ce qui, selon lui, l’a laissé effrayé, car si la panne de direction s’était produite dans un virage à grande vitesse, le résultat ne méritait pas d’être pensé.

Traiter la mort faisait malheureusement partie de la vie de la famille Brabham. Sir Jack, champion du monde en 1959, 1960 et 1966, a couru à une époque où la mort était trop courante.

Ainsi, confronté à la mort de son propre coéquipier en 1994, David s’est tourné vers Sir Jack et sa mère, Betty.

« Oui, je l’ai fait, de toute évidence, ils étaient habitués à ce genre de situation, malheureusement », a déclaré Brabham à Wide World of Sports.

«C’était la première fois, et heureusement la seule fois, que j’ai perdu un coéquipier, et ce n’est évidemment pas une belle expérience.

David Brabham en action au Grand Prix d’Australie 1990. (Fairfax Media)

«Vous ne savez tout simplement pas comment y faire face quand cela arrive.

«Nous voyons un accident comme celui-là tout à fait différemment de la façon dont ils l’ont fait dans les années 1960, alors que cela se produisait si souvent.

Selon David, ce sont les conseils de Betty qui l’ont convaincu de continuer à courir.

« La seule chose dont je me souviens était en fait quelque chose que ma mère a dit », se souvient-il.

« Elle a dit: ‘Fils, c’est la course, tu dois juste craquer.’

«C’était l’attitude, et c’est ce que j’ai fait. J’ai couru le lendemain, ce qui était inhabituel, mais je sentais que je devais porter l’équipe et continuer à pousser. Je sentais que c’était une obligation et un devoir que je devais faire. «

David s’est entretenu avec Wide World of Sports après la sortie récente du film Brabham, qui a relaté la carrière incroyable de son père.

Sir Jack a pris sa retraite du sport en 1970, compétitif jusqu’à la fin, bien que la possibilité toujours présente de la mort ait certainement joué un rôle.

« En 1970, papa a perdu deux de ses meilleurs amis dans le sport, Bruce McLaren et Jochen Rindt », a expliqué David.

« Il avait 44 ans, et il était prêt à remporter un autre titre mondial en 1970, à l’exception d’une erreur à Monaco et de manquer de carburant à plusieurs reprises, mais il était toujours un prétendant.

« Mais il est allé à deux funérailles cette année-là qui l’ont vraiment secoué, et cela a ébranlé la famille de ce que je comprends. Je n’avais que quatre ou cinq ans à l’époque, donc je ne me souviens que de ce dont mes parents ont parlé plus tard, mais papa senti comme un conducteur, il pouvait continuer.

Jack Brabham au volant en 1965 (Fairfax Media)

« Mais il y avait des pressions de la part de ses parents et de ma mère, ainsi que du fait qu’il a perdu deux de ses compagnons. Tout cela est venu ensemble. »

Quatre ans seulement après la retraite de Sir Jack, le frère aîné de David, Geoff, a commencé la course, au grand dam de ses parents.

« Papa n’aimait aucun de nous faire la course, il sait à quel point le sport est difficile, difficile et dangereux », a déclaré Brabham.

«C’était aussi l’une des périodes les plus dangereuses. Malheureusement, beaucoup de vies ont été perdues inutilement, mais c’était ce que c’était.

« Si quelqu’un mourait, ils continuaient à courir. Peu de temps après la guerre, ils ont eu le terrible accident du Mans, où la voiture a traversé la foule, la course a continué même si 83 spectateurs avaient été tués.

« Il y avait une attitude différente à l’égard de la vie et de la mort à l’époque. »