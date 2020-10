L’appareil photo de l’iPhone 12 ne peut pas être remplacé par des techniciens non autorisés: iFixit

Apple semble décourager les réparations non autorisées de l’appareil photo sur le iPhone 12, selon le site Web axé sur la réparation Je le répare.

La publication est parvenue à cette conclusion après des tests rigoureux, et elle affirme que ses conclusions sont cohérentes avec celles de divers techniciens de réparation et de YouTuber Hugh Jeffreys.

La prise note que la caméra de l’iPhone 12 ne fonctionne pas comme elle le devrait lorsqu’elle est permutée entre différents modèles. S’étendant sur les résultats, iFixit dit que la caméra semble fonctionner au lancement, mais que son comportement devient erratique par la suite.

Le guide de formation interne d’Apple indique apparemment que l’application de configuration système de la société, qui n’est disponible que pour les techniciens autorisés, serait nécessaire pour réparer complètement la caméra et l’écran.

Le site Web note que ce n’était pas le cas dans le passé.

Ainsi, il semble qu’à partir de l’iPhone 12, Apple décourage avec véhémence les réparations d’appareils photo et d’écran par des tiers.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’un appareil photo ou un écran iPhone ne fonctionnera pas si vous ne le faites pas réparer par un technicien non officiel. En fait, iFixit dit que l’iPhone 12 Pro n’a eu aucun problème et a bien fonctionné.

Néanmoins, cela reste une source de préoccupation, et même si vous parvenez à remplacer un composant, l’appareil réparé peut afficher un avertissement indiquant qu’il n’est pas authentique même si c’est. Cela pourrait mettre les utilisateurs mal à l’aise et dissuader les réparations indépendantes.

Le problème de remplacement de la caméra de l’iPhone 12 pourrait être un bogue

À partir de l’iPhone 12, Apple n’offre pas de chargeur et d’EarPods avec ses téléphones, affirmant qu’ils sont du gaspillage. L’entreprise affirme également avoir l’intention de rendre les réparations plus pratiques dans le cadre de ses objectifs environnementaux. Il y a apparemment un milliard d’iPhones actifs et si l’entreprise souhaite vraiment réduire l’impact négatif de ses produits sur l’environnement, verrouiller les réparations indépendantes n’a pas de sens.

Cela dit, AppleInsider note que «l’appareil photo est de plus en plus lié au SoC pour la photographie informatique», et cela pourrait être la raison pour laquelle Apple a besoin d’une autorisation logicielle officielle pour le remplacement de l’appareil photo. iFixit soupçonne également que le comportement incohérent qu’il a remarqué pourrait être un bogue et Apple va être en contact avec la société concernant ses conclusions.

La publication avait plus tôt a signalé que l’iPhone 12 est un appareil assez réparable avec des composants facilement accessibles.