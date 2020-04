L’aperçu de la saison 3 de Masked Singer est le sport dont nous avons besoin maintenant

Au moment où la poussière retombait et les notes finales étaient chantées sur « La mère de tous les face-à-face finaux, partie 1 », la série de concours de chant de célébrités de FOX Le chanteur masqué a vu Kangaroo sauter son chemin hors du spectacle et de la contestation hors titre. Maintenant, après avoir fait une pause pour la ronde de participation du public de la semaine dernière, nous reprenons la route vers le Golden Mask Trophy. Hôte Nick Cannon et panélistes Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger, Robin Thickeet juge invité Sharon Osbourne (Le discours) sont tous à portée de main pour « The Mother Of All Final Face-Offs, Partie 2 » et comme vous allez le voir dans le teaser suivant, nos quatre chanteurs intensifient leur jeu et cherchent à tout laisser sur scène :

« The Masked Singer » saison 3, épisode 12 « The Mother Of All Final Face-Offs, Part 2 »: Les quatre chanteurs restants s’affrontent dans une autre série de smackdowns de MASKED SINGER! Yvette Nicole Brown («Community») et Sharon Osbourne («The Talk») se joignent à l’animateur Nick Cannon et aux panélistes Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke pour les deux parties alors qu’ils plongent dans les indices et font leurs suppositions pour les chanteurs célèbres qui se produisent sous leurs masques.

FOX’s Le chanteur masqué a introduit un nouveau format pour nos 18 points d’interrogation des célébrités, en commençant par les diviser en trois groupes de six: groupe A, groupe B et groupe C. Le groupe A a lancé les trois premiers épisodes alors qu’ils sont réduits à trois chanteurs , enlevant les masques au fur et à mesure. Ensuite, le groupe B est monté sur scène alors qu’il passait de six à trois, puis la même chose avec le groupe C. Les neuf derniers concurrents masqués des trois groupes se sont maintenant réunis alors qu’ils poursuivent leur bataille pour remporter le trophée Golden Mask. La troisième saison comprenait une liste impressionnante de chanteurs, ayant remporté un total de 69 nominations aux Grammy Awards, 88 disques d’or, 11 apparitions au Super Bowl, trois étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, plus de 160 tatouages ​​et un titre au Livre Guinness des records du monde.

