L’anxiété chez les personnes âgées a augmenté depuis la pandémie, selon Age UK

Un tiers des personnes âgées au Royaume-Uni se sentent plus anxieuses depuis le début de la pandémie de coronavirus, cela est apparu.La recherche de l’association caritative Age UK a révélé que 34% des personnes âgées de 60 ans et plus souffraient davantage d’anxiété au cours des six derniers mois. , 36% ont déclaré qu’ils se sentaient moins motivés à faire les choses qu’ils aiment et 45% ont déclaré qu’ils étaient plus inquiets.Now Age UK travaille avec NHS England pour lancer la campagne Help Us Help You le 17 novembre, encourageant les personnes âgées à demander de l’aide si elles ont des problèmes de santé mentale. Caroline Abrahams, directrice d’Age UK, a déclaré: «La pandémie a entraîné des changements soudains dans toutes nos vies et cela a naturellement affecté nos sentiments et notre humeur, laissant beaucoup d’entre nous se sentir faible, paniqué, effrayé ou avoir des problèmes de sommeil. Lutte pour la santé mentale «Les personnes âgées souffrant de dépression et d’anxiété peuvent ne pas reconnaître les symptômes ou ne pas savoir quel soutien est disponible. étant donné que toutes les personnes âgées savent qu’elles n’ont pas à faire face seules et que le NHS est toujours là pour les soutenir avec leur santé mentale.L’organisme de bienfaisance recommande de rester en contact avec leurs amis et leur famille et de rester actif pour maintenir le bien-être émotionnel (Photo: John Keeble / Getty) L’aide est disponible pour les personnes âgées en parlant à leur médecin généraliste ou en se référant directement à leurs traitements de thérapie par la parole du NHS (service IAPT), qui sont actuellement disponibles numériquement ou par téléphone.Professeur Alistair Burns, directeur clinique national du NHS Angleterre pour la démence et La santé mentale des personnes âgées, a déclaré: «Les événements extraordinaires de cette année ont été difficiles pour les personnes âgées et personne ne devrait avoir honte, hésiter ou s’inquiéter de demander de l’aide.» «Événements extraordinaires» Age UK a également recommandé de suivre cinq étapes pour maintenir bien-être émotionnel: restez en contact et connecté avec vos amis et votre famille Faites quelque chose que vous aimez tous les jours et trouvez des choses qui vous font rire Restez actif to Age UK Befriending and Call in Time Services ou Silverline Services Parlez de ce que vous ressentez et si vous avez du mal à parler à votre médecin généraliste

