L’annonce de Noël de John Lewis 2020 ne sera «  pas comme les autres  » alors qu’un détaillant apporte son soutien à une association caritative pour la pauvreté alimentaire

Cette année, l’annonce de Noël de John Lewis lancera une campagne visant à collecter 5 millions de livres sterling pour les familles en difficulté.Le détaillant est connu pour ses publicités de Noël élaborées et réconfortantes, mais cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, il prend un Une approche différente. Un porte-parole a déclaré qu’il souhaitait que sa publicité pour 2020 «ne ressemble à aucune autre, pendant un an pas comme les autres». Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i La campagne visant à aider au moins 100 000 familles en difficulté avec de la nourriture, du réconfort et un soutien émotionnel cette année, inspirez-vous de «l’esprit et de l’attention» des gens. L’initiative soutiendra FareShare, une association caritative pour lutter contre la pauvreté alimentaire, et Home-Start, qui travaille avec les parents qui ont besoin d’aide. «Une année comme aucune autre» La campagne, visant à lève 5 millions de livres sterling pour les organismes de bienfaisance, sera lancé en novembre, mais il n’a pas confirmé quand la publicité sera diffusée ou de quoi il s’agira.Sa publicité de 2019 mettait en vedette le dragon sujet aux accidents Edgar et a été publiée le 15 novembre.John Lewis et Waitrose sera e ncouragez les autres, y compris les clients, à aider les communautés à Noël et au-delà. Lewis) Pippa Wicks, directrice exécutive de John Lewis & Partners, a déclaré: «En une année pas comme les autres, le monde a changé – nous allons donc organiser une campagne de Noël pas comme les autres. des actes de gentillesse réconfortants dans tout notre pays et nos communautés. «Nous voulons maintenant nous appuyer sur cet esprit pour créer un héritage qui s’étend bien au-delà de Noël. Ensemble, nous pouvons tous faire une grande différence pour les familles qui ont le plus besoin de notre aide. vulnérable. Nous sommes déterminés à jouer notre rôle pour résoudre ce problème. »Peter Grigg, directeur général de Home-Start UK, a déclaré:« Nous avons tous vu de première main comment la pandémie pousse les familles à la limite, en particulier celles qui font déjà face à des défis dans leur «Home-Start est là pour les familles quand elles ont le plus besoin de nous et nous avons été submergés par la gentillesse manifestée dans nos communautés pendant la pandémie. Mais il y a tellement plus à faire. »Lindsay Boswell, PDG de FareShare, a déclaré:« Au cours de cette année incroyablement difficile pour tant de gens, plus de gens que jamais se tournent vers les organismes de bienfaisance locaux et les groupes communautaires pour obtenir du soutien parce qu’ils peuvent tout simplement ‘pas se permettre la nourriture dont ils ont besoin pour nourrir leur famille et eux-mêmes. « Chez FareShare, la demande de nourriture a plus que doublé en raison de la pandémie, donc ce partenariat arrive à un moment si crucial. » Nous sommes ravis de collaborer avec Waitrose et John Lewis apporteront leur soutien aux milliers de personnes dans le besoin à travers le Royaume-Uni à l’approche de Noël et pendant les mois d’hiver. »Reportage supplémentaire de Press Association

