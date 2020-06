L’annonce de Batman pourrait être programmée pour août

Le nouveau jeu Batman de Warner Bros. Montréal attend toujours l’annonce qui pourrait enfin avoir lieu en août.

Ensuite, en tout cas, l’événement fandome mondial DC aura lieu, auquel une ou deux annonces sont attendues, y compris de la part de diverses marques DC et WB Games. Cela est maintenant également indiqué par divers initiés qui prétendent que d’ici à l’événement d’août, vous entendrez quelque chose sur le jeu Batman.

L’annonce de l’événement indique:

«Le DC FanDome est l’endroit idéal où les fans peuvent se réjouir des annonces anticipées et des dernières nouvelles, voir des séquences exclusives et s’immerger dans des mondes thématiques qui offrent quelque chose pour tous les goûts – pour les super fans de films et de séries ainsi que pour les joueurs, les comiques lecteurs, familles et enfants. «