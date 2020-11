L’Angleterre reviendra à des restrictions locales à trois niveaux «  renforcées  » à la fin du verrouillage

L’Angleterre entrera dans un système amélioré à trois niveaux de restrictions locales lorsque le verrouillage national prendra fin le 2 décembre, a annoncé Downing Street.Boris Johnson devrait détailler son plan pour l’hiver, qui comprend des informations sur la façon dont les familles peuvent voir leurs proches à Noël. Le «plan d’hiver Covid» devrait placer plus de zones dans les niveaux supérieurs pour garder le virus sous contrôle et éviter que de nouvelles restrictions ne soient nécessaires, a déclaré le n ° 10. les mesures seront les mêmes que celles du système précédent, certains niveaux seront renforcés pour sauvegarder les gains réalisés lors du verrouillage national Difficile Le Premier ministre acceptera que les mesures sont difficiles mais précisera qu’elles ne dureront pas plus longtemps qu’il ne l’est absolument nécessaire et tiendra compte de la nécessité de soutenir l’économie.Le Cabinet devrait discuter et approuver le plan dimanche avant que M. Johnson ne l’annonce au Parlement. Le jour suivant, lorsque tous les détails sont attendus, le plan indiquera comment les gens pourront passer leur Noël, mais les ministres ont clairement indiqué que la saison des fêtes sera différente de la normale, avec certaines restrictions qui devraient rester en place. Les restrictions devraient être assouplies pendant une courte période au cours de Noël (Photo: Getty) Les ministres détermineront à quel niveau chaque zone sera placée jeudi et les députés devraient voter pour approuver le nouveau système de hiérarchisation, comme promis par M. Johnson, dans les jours précédant son entrée en vigueur Optimiste Ils sont optimistes quant au fait que les restrictions pourront être progressivement réduites à l’approche du printemps, à condition que les vaccins soient approuvés par les régulateurs, permettant ainsi à un plan de déploiement de commencer le mois prochain avant une Mais le premier ministre se méfiera d’une rébellion de la part des députés conservateurs d’arrière-ban qui s’opposent à de nouvelles restrictions.Lors d’un vote sur le système actuel de quatre semaines plus tôt ce mois-ci, 32 conservateurs se sont rebellés pour s’opposer aux mesures et 17 autres, dont l’ancienne première ministre Theresa May, se sont abstenus. Samedi, le CRG a averti qu’il «ne pouvait pas soutenir» une approche à plusieurs niveaux à moins que le gouvernement ne produise des preuves montrant que les mesures «sauveront plus de vies qu’elles n’en coûtent». La mise en garde contre les mesures qui entraînent «d’énormes coûts sanitaires et économiques» est venue dans une lettre adressée au Premier ministre, qui, selon des sources proches du groupe, avait été signée par 70 députés conservateurs, bien que les dirigeants du groupe aient été les seuls signataires identifiés.Le Premier ministre se méfiera nouvelles restrictions (Photo: Getty) Downing Street espère un assouplissement à Noël, des vaccins potentiels à l’horizon et de nouvelles preuves scientifiques réduiront l’ampleur d’une rébellion, avec le gouvernement Le groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) de l’ENT s’attendait à publier lundi des articles déclarant que les niveaux précédents n’étaient pas assez solides, mais la lettre du CRG disait: «Nous ne pouvons pas vivre sous une telle série de verrouillages dommageables et de restrictions apparemment arbitraires, et nous les mandants doivent être reconnaissants d’avoir été autorisés à profiter de la saison des fêtes, pour se voir imposer ensuite des restrictions strictes qui leur causent des problèmes de santé et détruisent leurs moyens de subsistance. »Le travail a jusqu’à présent soutenu la nécessité de restrictions pour ralentir la propagation des Covid-19, et une défaite à grande échelle des Communes sur le plan est peu probable. Un porte-parole du N ° 10 a déclaré: «Les efforts de tout le monde pendant les restrictions nationales actuelles ont aidé à ramener le virus sous contrôle, ralenti sa propagation et allégé les pressions sur le NHS. Mais la chancelière fantôme Anneliese Dodds, dans un discours précédant l’annonce de Downing Street, a déclaré que la nation ne pouvait pas être autorisée à revenir « à la pagaille que nous avions avant ce lockdow n « en appelant à la » clarté « sur le soutien économique. » Mais le Premier ministre et ses conseillers scientifiques sont convaincus que le virus est toujours présent – et sans restrictions régionales, il pourrait rapidement devenir incontrôlable avant que les vaccins et les tests de masse aient eu un effet «Cela compromettrait les progrès accomplis par le pays et risquerait une fois de plus une pression intolérable sur le NHS.» Un porte-parole travailliste a déclaré: «Nous examinerons de près toutes les propositions du gouvernement» mais a appelé à «des ensembles de soutien appropriés « Pour les entreprises qui ne sont pas en mesure de rouvrir complètement. » Le système précédent échouait – le simple fait d’y retourner sans d’autres mesures en place ne fonctionnera pas « , a-t-il ajouté.

Axess Industries Feuille et rouleau ultra absorbantes renforcées hydrocarbures - 3 couches A... Absorbant à forte résistance et à absorption élevée, idéal pour une utilisation quotidienne.Cet absorbant est compact et robuste, il absorbe rapidement de gros volumes d'huiles et repousse l'eau.Grâce à sa composition en trois couches...

Axess Industries Feuille et rouleau ultra absorbantes renforcées hydrocarbures - 3 couches A... Absorbant à forte résistance et à absorption élevée, idéal pour une utilisation quotidienne.Cet absorbant est compact et robuste, il absorbe rapidement de gros volumes d'huiles et repousse l'eau.Grâce à sa composition en trois couches...

adidas Golf Mens 2020 Colour Block Nouveauté UV 50+ Polo Teinte rose/gris trois mel XL XL - Teinte rose/gris trois mel - Les coups sont faciles lorsque vous êtes à l’aise et détendu. Swing avec une liberté sans restriction dans ce polo de golf adidas. Soleil ou nuages, le style classique est votre partenaire de confiance pour les coups de rasage sur chaque trou.

Elisabeth 1ère d'Angleterre / Mussolini / La fin de l'aiglon / Quand le boeuf montait sur le toit - Collectif - Livre Histoire - Occasion - Bon Etat - Le Cercle Historia - Grand Format - Structure Coopérative d'insertion à but non lucratif.

StudioCanal Les Trois Mousquetaires / On l'appelait Milady D'Artagnan se lie d'amitié avec trois mousquetaires du roi Louis XIII. La reine Anne d'Autriche leur confie la mission de lui rapporter de Londres des ferrets qu'elle a imprudemment offerts au duc de Buckingham.Dans cette suite des Trois Mousquetaires, nos héros entrent d'Angleterre. Mais leur chemin sera

SILKN Brosse à dent électrique SILKN TOOTH WAVE TW1PE1001 Radios Fréquences Brosse à dents à radiofréquences électrique - Détartre, détache et assainit l'hygiène buccodentaire - Mouvements Sonic - 4 niveaux d’intensité - Autonomie de 3 semaines - Indicateur lumineux - Minuteur - Arrêt automatique fin de brossage : 2 minutes - S'utilise sous la douche - Rechargeable par induction et