L’Angleterre entre dans le deuxième verrouillage jeudi avec des magasins, des pubs et des restaurants contraints de fermer à nouveau

L’Angleterre va entrer dans un deuxième verrouillage national d’un mois à partir de jeudi avec des magasins, des restaurants et des pubs tous fermés et la plupart des socialisations entre les ménages interdites, a annoncé Boris Johnson. Cette décision est un revirement dramatique après que les ministres aient passé des semaines à résister à la perspective d’un «circuit». -breaker ”, qui, selon eux, ruinerait l’économie, et ont insisté sur le fait qu’ils étaient attachés à l’approche régionale à trois niveaux introduite plus tôt ce mois-ci. Les nouvelles règles dureront du jeudi au 2 décembre, après que les députés auront la possibilité de débattre et de voter sur eux au début de la semaine prochaine. Le programme de congé sera prolongé d’un mois supplémentaire pour mettre un terme aux pertes d’emplois massives. Le nouveau verrouillage de l’Angleterre intervient après qu’un certain nombre d’autres pays européens, dont la France, l’Allemagne et l’Irlande, aient pris des mesures drastiques similaires pour ralentir la propagation de Covid-19. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit M. Johnson a fait demi-tour après que des scientifiques du gouvernement aient présenté des données qui a montré que sans action drastique, le NHS était sur le point de manquer de capacité d’ici la première semaine de décembre – même si toutes les procédures électives sont annulées et que les hôpitaux Nightingale sont réactivés.Le permis de résidence Les écoles, les universités et les lieux de travail resteront ouverts tout au long du verrouillage, mais les magasins non essentiels devront fermer ainsi que tous les points d’hospitalité, de loisirs, d’arts et de divertissement ainsi que les coiffeurs et les salles de sport.Comme lors du premier verrouillage, tout le monde en Angleterre sera interdit de quitter son domicile, sauf pour une liste de circonstances spécifiques, y compris aller à l’école, aller au travail si vous ne pouvez pas travailler à la maison, rechercher des soins médicaux ou acheter des fournitures essentielles. Les gens seront également autorisés à faire de l’exercice ou à faire de l’exercice à l’extérieur pour des «loisirs», comme s’asseoir dans un parc, sans aucune limite quant à la fréquence à laquelle vous pouvez le faire. Le mixage domestique sera à nouveau interdit, à l’exception du fait que deux personnes de ménages différents peuvent Rendez-vous dehors. Il y aura également une exemption pour les bulles de soutien préexistantes et pour les parents qui fournissent régulièrement des services de garde d’enfants.Le professeur Chris Witty, médecin-chef, se rend à Downing Street avant que le premier ministre Boris Johnson n’impose un verrouillage national en Angleterre (Photo: Jonathan Brady) / PA Wire) Les services religieux seront interdits mais les églises, mosquées et synagogues peuvent rester ouvertes à la prière privée. Les quincailleries et les jardineries resteront également ouvertes, ainsi que les terrains de jeux. Le sport amateur pour enfants et adultes s’arrêtera, sauf dans les écoles, mais le sport d’élite comme le football de Premier League se poursuivra. Il y a aussi une exemption pour les studios de cinéma et de télévision. Les visiteurs pourront toujours entrer dans le pays, mais devront suivre les nouvelles règles une fois qu’ils y seront. Le No 10 a résisté à qualifier les changements de deuxième verrouillage ou de «niveau quatre», les qualifiant uniquement de «mesures nationales plus strictes». Il est entendu que le Premier ministre a changé d’avis sur le bien-fondé du retour au verrouillage lorsque Les modélisateurs du sous-comité Spi-M du Groupe consultatif scientifique pour les urgences lui ont présenté des chiffres montrant que la capacité du NHS sera épuisée le 4 décembre si les hospitalisations se poursuivent sur leur trajectoire actuelle.Ils ont également averti que, si certaines régions d’Angleterre ont une infection beaucoup plus élevée. taux que d’autres, les cas augmentent dans toutes les régions. Sans un ralentissement de l’infection, le Sud-Ouest se trouverait dans la même position que le Nord-Ouest au 27 novembre.M. Johnson avait prévu d’annoncer les mesures au Parlement lundi, mais les a avancées après leur divulgation. journaux le vendredi soir. Une enquête sur les fuites est en cours. Le Premier ministre fera toujours une déclaration à la Chambre des communes lundi, suivie de deux jours de débat et d’un vote sur les mesures mercredi. À partir du 2 décembre, l’Angleterre reviendra au statu quo d’un système régional. L’intention est qu’à ce stade, le nombre de cas sera suffisamment bas pour que la majeure partie du pays n’ait pas besoin de mesures strictes et que les familles puissent se réunir à Noël. Les règles existantes en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord restent inchangées.

