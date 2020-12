Lando Norris confronté au commissaire des incendies sur la bonne voie

Oublié dans le drame entourant l’horreur de l’accident du pilote Haas Romain Grosjean était un moment tout aussi effrayant à la fin du Grand Prix de Bahreïn.

Le pilote de Racing Point, Sergio Perez, était tombé en panne dans les dernières étapes de la course, s’éloignant en toute sécurité sur le côté de la piste.

Bien qu’un petit incendie se soit déclaré à l’arrière de la voiture, Perez ne courait manifestement aucun danger immédiat en montant de la voiture.

Cela n’a pas empêché un commissaire des incendies de traverser la piste juste devant la McLaren venant en sens inverse de Lando Norris.

« Il y a un gars qui traverse la piste », a déclaré Norris à la radio de l’équipe.

« C’est le gars le plus courageux que j’aie jamais vu. »

Lando Norris a été confronté à un maréchal sur la piste lors du Grand Prix de Bahreïn. (Formule 1)

Bien que Norris ait reculé après avoir vu des drapeaux jaunes agités, il a déclaré après la course que le commissaire avait été difficile à voir étant donné que la course se déroulait de nuit.

« C’était la dernière chose à laquelle je m’attendais », a déclaré Norris.

«Le gars n’a pas regardé à gauche et à droite dans les deux sens avant de traverser la route.

«C’était un double jaune (drapeaux). Et j’allais assez lentement, donc il n’y avait aucun intérêt à risquer quoi que ce soit.

«Mais il n’était pas le gars le plus visible, parce qu’à ce moment-là, tu sais, je regarde le ciel et il porte du noir ou du bleu foncé. Il n’était pas si facile à voir, tout ce que j’ai vu était un extincteur qui rebondit. C’était juste un moment un peu fou. «

Le directeur de la course de F1, Michael Masi, a déclaré que le commissaire avait traversé la piste sans réfléchir, en partie en réaction à ce qui s’était passé plus tôt dans la course avec l’accident de Grosjean.

Romain Grosjean s’échappe de sa voiture en feu lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

« Il y a évidemment eu un autre incendie avec la voiture de Sergio Perez et un commissaire des incendies a réagi de son propre instinct sans aucune instruction et a juste vu le feu », a déclaré Masi.

«Et j’aurais dit, en particulier dans les circonstances de ce qui s’est passé plus tôt, que la priorité était d’éteindre le feu.

«Les commissaires ont une instruction très claire. Nous en avons déjà fait le compte rendu immédiatement et nous rappellerons à tout le monde qu’il ne faut pas traverser la piste.

« Nous le réitérerons pour la semaine prochaine et passerons. Je pense que dans les circonstances, est-ce génial? Non, ce n’est pas le cas. Mais il voit un feu et il va l’éteindre. Donc, je ne pense pas que nous peut castrer quiconque, pour ainsi dire, pour vouloir aller éteindre un feu, surtout après ce que nous avons vu plus tôt et l’énormité du feu. «

Pilote McLaren Lando Norris. (Instagram)

Les travailleurs de la piste ne sont pas censés traverser la piste, une leçon apprise à la dure au Grand Prix d’Afrique du Sud 1977, lorsque le pilote Shadow Tom Pryce a été tué après avoir heurté un maréchal qui assistait à une voiture en panne. On estime que Pryce roulait à 270 km / h lorsqu’il a heurté le jeune homme de 19 ans, qui traversait la piste alors que Pryce passait un sourcil aveugle, sa vue également masquée par une autre voiture.

L’extincteur du maréchal a frappé le casque de Pryce, le tuant instantanément. Sa voiture a continué dans la ligne droite avant de s’écraser au premier virage, alors que le maréchal était si gravement mutilé qu’il ne pouvait être identifié qu’en rassemblant tous les autres commissaires et en déterminant qui était porté disparu. La force de l’impact a projeté l’extincteur sur la tribune et dans un parking adjacent.

Plus récemment, Ayrton Senna a évité de justesse de frapper un maréchal dans les premiers tours du Grand Prix de Monaco 1991.

Lando Norris de McLaren pilote Charles Leclerc de Ferrari lors du GP d’Autriche de F1 qui ouvre la saison. (AP)

C’est le dernier d’une série d’incidents survenus lors de courses récentes qui a soulevé des questions sur la sécurité de la piste.

Lors du récent Grand Prix de Turquie, les qualifications ont pu reprendre alors qu’un camion retirait encore une voiture accidentée d’un bac à gravier, ravivant les souvenirs de l’accident de 2014 qui a tué Jules Bianchi au Japon.

Et pendant une période de voiture de sécurité au Grand Prix d’Émilie-Romagne, les voitures ont été autorisées à se dégager tandis que les commissaires ont continué à travailler pour enlever les débris à la suite d’un accident.

Le patron de McLaren, Andreas Seidl, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la FIA aille au fond du dernier incident.

« C’est évidemment inquiétant d’entendre un commentaire comme celui-ci de Lando à la radio », a déclaré Seidl.

« Et c’est clairement quelque chose qui ne devrait absolument pas arriver. Mais je pense aussi que c’est quelque chose qu’il est important d’analyser à huis clos avec la FIA.

« Je suis sûr que Michael (Masi) le fait, avec l’apport qu’il attend de nous. Je suis sûr que les bonnes conclusions seront tirées et nous continuerons à travailler ensemble pour améliorer la sécurité de nos pilotes et de tous les commissaires. les pistes du monde entier. «