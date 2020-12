Land Rover Defender sacré «  Voiture de l’année  » – Blog automobile

Le tout nouveau Land Rover Defender a fait le doublé lors des TopGear.com Awards annuels, remportant les titres de voiture de l’année et «Unstoppable Force».

Les juges du prestigieux prix ont félicité le nouveau Defender pour être l’un des véhicules les plus résistants sur la route aujourd’hui et un brillant successeur de l’emblématique Land Rover d’origine – une voiture du 21e siècle qui fonctionne brillamment partout.

Ferrari a également remporté deux prix pour la Ferrari 812 GTS (Noise of the Year) et la Ferrari SF90 Stradale (Eco-Warrior of the Year).

TopGear.com Awards – les gagnants: