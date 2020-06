Land Rover célèbre 50 ans de Range Rover avec style!

Land Rover produira un Range Rover Fifty de série limitée, dont seulement 1970 exemplaires seront construits, marquant l’année de naissance du grand vieux Rangie. Le Range Rover moderne a toujours le même charme que le modèle de première génération.

Aucun autre SUV au monde ne combine mieux le luxe et le tout-terrain que le Land Rover Range Rover. Land Rover a redéfini le segment du luxe 4 × 4 avec le Range Rover depuis son introduction le 17 juin 1970. Cinquante ans plus tard, le Range Rover est devenu une marque en soi et reste solide au milieu d’un segment de luxe 4 × 4 bondé . Pour célébrer l’achèvement des 50 ans du Range Rover, Land Rover a dévoilé un modèle en édition limitée basé sur l’Autobiographie, surnommé le Range Rover Fifty.

Il s’agit du Land Rover Range Rover Fifty, créé pour célébrer les 50 ans du Range Rover.

Très intéressant, Land Rover ne produira que 1970 unités du Range Rover Fifty, marquant l’année de naissance du Rangie. En standard, il sera offert en quatre travaux de peinture – Gris Carpathian, Santorini Black, Aruba et Rosello Red. Cependant, pour le rendre plus intéressant, un nombre très limité de Range Rover Fifty sera peint en trois teintes exclusives – Bleu Toscan, Blanc Davos et Or Bahama – qui sont trois couleurs héritées dérivées du Range Rover original.

Les numéros de production du Range Rover Fifty seront limités à seulement 1970 unités, marquant l’année de naissance du Rangie.

Le Range Rover Fifty aura plusieurs options de groupe motopropulseur sous le capot, allant de l’essence, du diesel et même de la version hybride rechargeable P400e. Il sera également disponible dans les formats standard et à empattement long. Même 50 ans plus tard, le capot à clapet, l’effet de toit flottant, le hayon divisé et les évents de garde-boue avant emblématiques, tout cela rappelle la voiture d’origine des années 1970. Et cela fait 50 ans, la barge d’un SUV n’a cessé de croître de plus en plus luxueuse et performante.

Actuellement, le Range Rover est dans sa quatrième génération.

Le Range Rover est actuellement dans sa quatrième génération et au fil des ans, il a réalisé plus d’un million de ventes pour lui-même. Le Range Rover de première génération qui a duré environ 26 ans a commencé son héritage avec le premier Range Rover à moteur diesel. Le Range Rover de deuxième génération à cycle de vie était le plus court, mais même alors, il a fait sa marque. Il s’appelait le P38A et à l’époque, il était propulsé par des moteurs à essence V8 et comportait même une suspension réglable en hauteur. Il a vraiment établi une référence en matière de performances pour son époque et certains indices de conception du modèle de deuxième génération peuvent même être vus sur le SUV moderne.

Lisez aussi: Lancement de Mercedes-Benz GLS 2020 en Inde pour un prix de départ de Rs 99,90 lakh!

Le modèle de troisième génération est venu en 2001 et a duré jusqu’en 2012. C’était la première fois que le Range Rover passait d’un châssis à échelle 4 × 4 à une construction monocoque plus rigide. Il avait une suspension entièrement indépendante au lieu d’une suspension à essieu rigide qui était le choix générique pour les VUS de l’époque. Il était également beaucoup plus convivial pour la route et c’est à partir de ce modèle de troisième génération qu’il a vraiment commencé à devenir luxueux. Inspiré des yachts, des sièges d’avion de première classe et des meubles raffinés, le Rangie est venu drapé de cuir et de bois.

Lisez aussi: C’est la dernière BMW i8 à sortir de la chaîne de production!

Le modèle de quatrième génération a vu le jour en 2012 et c’était la première fois que le Range Rover voyait l’utilisation d’une construction tout en aluminium. Cela a permis de réduire considérablement le poids de 420 kg et depuis lors, le grand Rangie a gagné beaucoup en termes d’équipement, de fonctionnalités technologiques, d’aides à la conduite et même de technologie hybride rechargeable. Mais ce qui n’a pas changé au cours des 50 dernières années, c’est son charme et ses capacités. Même drapé dans les meilleurs cosmétiques, ce grand vieux Rangie ira toujours dans des endroits où même les propriétaires ne sont pas assez courageux pour marcher. Ce Range Rover Fifty en édition limitée est donc plus qu’un simple modèle en édition limitée et vraiment une marque d’histoire.