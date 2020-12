L’ancienne star du BVB doit désapprendre le plaisir de jouer

Achraf Hakimi est toujours étrange avec les exigences et le système de jeu de l’entraîneur Antonio Conte à l’Inter Milan. Les compétences que Hakimi a honorées au BVB ne sont pas suffisantes pour Conte. Il explique: « Il y a plus de pression en Italie. Il doit travailler sur son comportement défensif. »

Si Antonio Conte était superstitieux et qu’il croyait aux porte-bonheur, l’entraîneur de l’Inter Milan devrait commander Achraf Hakimi dans ses onze de départ dans le match do-or-die en Ligue des champions au Borussia Mönchengladbach aujourd’hui (21h, DAZN et dans le téléscripteur en direct).

Au cours de ses deux années au BVB, Hakimi a joué quatre fois contre Gladbach, trois fois en Bundesliga et une fois en Coupe DFB. Le Marocain, formé au Real Madrid et devenu l’un des meilleurs joueurs du BVB, a remporté les quatre matches. Lors de sa dernière rencontre avec Gladbach le 7 mars 2020, Hakimi a même marqué le but gagnant à 2-1.

Mais aussi légendaire que soit l’obsession de Conte pour les victoires, il ne croit pas aux talismans. La seule fois où il s’est fait pousser la barbe, c’était pour le bien de sa femme – et non, comme les journalistes britanniques l’avaient immédiatement soupçonné, à cause d’une séquence de victoires par intérim de ses anciens garçons de Chelsea.

Pour Hakimi, le réalisme de Conte signifie aussi que sa situation à l’Inter n’est pas devenue moins compliquée avant l’affrontement avec son adversaire favori. Hakimi a raté le 2-2 au match aller. Aujourd’hui, le défenseur de droite, pour qui l’Inter a transféré 40 millions d’euros à son club local le Real Madrid cet été, est susceptible de recevoir une place sur le banc, comme ce fut le cas récemment.

Hakimi à l’Inter Milan: perte de balle fatale contre le Real Madrid

Hakimi a également été critiqué en Italie depuis une perte fatale du ballon contre Karim Benzema, qui a conduit au 0-1 lors de la défaite 3-2 au Real Madrid le 3 novembre. Mercredi dernier, il a également marqué un but contre son camp lors du match retour 2-0 contre le Real. Jusqu’à présent, l’Inter n’a récolté que deux points en quatre matches de Ligue des champions. Même une victoire contre Gladbach aujourd’hui ne suffirait pas automatiquement pour passer l’hiver en Europe.

En Serie A, l’écart avec l’AC Milan est déjà de cinq points, mais au moins l’Inter est de retour à la deuxième place. Mais Hakimi n’a joué qu’une minute dans la victoire convaincante 3-0 de l’Inter contre Sassuolo ce week-end. Lors du match nul 1-1 contre l’Atalanta Bergame, il n’y en avait que sept. A sa place a joué l’ancien joueur assez peu spectaculaire de ManUnited Matteo Darmian (30 ans), que l’Inter avait emprunté à Parme à la dernière minute pour donner plus de profondeur à l’équipe.

« Je n’aime pas parler de joueurs individuels. A Hakimi, je ne peux que répéter ce que j’ai dit de lui avant la saison: il a un grand potentiel, mais il doit travailler sur son comportement défensif », a déclaré Conte lundi dans son groupe de presse.

En effet, Hakimi s’est étranglé dès le départ avec sa position en milieu de terrain droit dans l’ordre de base des Contes 3-5-2. Bien qu’il ait joué nominalement au même poste au Borussia Dortmund la saison dernière. Mais c’est une chose lorsque l’entraîneur Lucien Favre détermine le jeu de position d’un défenseur de l’aile dans une chaîne de trois / cinq.

Hakimi doit apprendre à souffrir en permanence à l’Inter

Au BVB, ils appréciaient avant tout Hakimi pour son envie d’attaquer, son rôle dans le jeu de préparation et son passage au but (rien qu’en Bundesliga, Hakimi a marqué 15 points la saison dernière); Le fait que son successeur Thomas Meunier soit toujours aux prises avec des problèmes de démarrage est également dû au fait qu’il n’a pas les qualités mêmes qui ont aidé Hakimi à percer en Bundesliga.

Conte, cependant, exige plus d’un défenseur d’aile que Favre, pour l’Italien, il n’y a en fait pas de position plus importante dans son jeu. Sous Conte, les défenseurs des ailes sont nominalement encore plus élevés que la saison dernière au BVB, ils devraient nourrir la paire de tempêtes Lautaro Martinez et surtout Romelu Lukaku avec des centres, se tirer dans la surface de réparation et participer au jeu de combinaison. Mais vous devez également être en mesure de renforcer votre défense à tout moment – à l’arrière et à l’avant du terrain.

Conte s’attend à ce que ses défenseurs d’ailes aient énormément de course et de travail. Hakimi et Ashley Young, qui jouent principalement à gauche, doivent courir, presser, chevaucher, combiner puis idéalement se croiser. Bref: il faut souffrir. Et cela en permanence.

Hakimi: Trop de pertes de balle au goût de Conte

« C’est plus agréable en Bundesliga ou en Angleterre », a déclaré Conte hier lors de sa tournée médiatique italienne. Il a vraiment dit ça, amusez-vous, comme s’il ne connaissait même pas le mot en italien. Hakimi doit s’habituer à une certaine absence de joie pendant son travail.

Et il doit minimiser ses pertes de balle. 85 défaites de balle par son ailier défenseur en 504 minutes jouées (une balle perdue toutes les 5,92 minutes) en Serie A serait difficile à digérer pour un entraîneur comme Conte si en retour plus d’un but, deux passes, neuf occasions créées et 33 Les flancs auraient sauté. En Ligue des champions, il y a eu 38 pertes de balle en 243 minutes (toutes les 6,39 minutes) et du côté du crédit, trois occasions ont créé et douze centres.

Moins de plaisir, plus de « pression », plus de pression, existerait en Italie, a précisé le sélectionneur. « Les situations de pression sont différentes en Italie, les attentes et les exigences envers un joueur sont plus élevées, surtout avec des équipes comme l’Inter », a déclaré Conte. Des joueurs comme Hakimi doivent apprendre et comprendre cela.

Quiconque ne le comprend pas apparemment de cette façon pourrait être Christian Eriksen. Le milieu de terrain en a terminé avec Conte et est déjà en vente après moins d’un an. Un échange avec Isco du Real Madrid pourrait être initié.

