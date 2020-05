L’ancienne star de l’AFL Brock McLean révèle le limogeage d’un club de strip-tease et une bataille pour la santé mentale

Le milieu de terrain de l’ex-Blues and Demons, Brock McLean, a révélé l’histoire derrière son limogeage sans cérémonie pendant la morte-saison 2014.

Après une blessure qui a miné la fin de son temps à Melbourne, McLean a été échangé à Carlton en 2010. Des blessures néfastes l’ont forcé à jouer seulement onze matchs au cours de ses deux premières années et demie chez les Blues, avant de terminer quatrième du meilleur et du plus juste vote du club. en 2012.

Son temps à Carlton a pris fin en 2014, malgré l’empilement de la feuille de statistiques avec 30 éliminations lors du dernier match de la saison. Il pensait que ses services étaient requis pour l’année suivante, mais il a dit au podcast Herald Sun’s Sacked que ce n’était pas le cas.

McLean a également admis avoir eu des problèmes avec l’alcool et les substances illicites au cours de sa carrière et a enregistré un test de dépistage de drogue échoué.

« On m’a dit que j’étais un joueur requis et que tout serait réglé une fois que je serais revenu de l’étranger. Ils savaient que j’allais faire un voyage et ont dit » allez-y et profitez-en « », a-t-il révélé.

(Getty)

« Je pense qu’Adam Ramanauskas, qui était mon manager à l’époque, m’a contacté lorsque j’étais à l’étranger et m’a dit: » Je commence à m’inquiéter un peu, mon pote. L’offre n’est pas venue. Ensuite, j’ai reçu un appel d’Andy McKay (alors patron du football de Carlton).

« Nous étions dans un club de striptease à Copenhague, moi et quelques gars de l’auberge où je logeais.

« La conversation avec Macca a été assez franche. Je pense que je lui ai dit de partir à la fin de la conversation et de raccrocher. J’avais eu une peau maigre à ce moment-là. (Il a dit) ‘Ça a l’air mal, à moins que vous changez quelque chose de radical ».

« Ne pas être capable de gérer mes émotions ou être en mesure de traiter très bien les mauvaises nouvelles. Chaque fois que quelque chose de mauvais arrivait dans ma vie, ma réponse était de fuir ou de me cacher derrière la bouteille ou la drogue. J’étais dévasté et je n’avais personne là-bas pour m’ouvrir. à, parce qu’il n’y avait pas j’étais comme, ‘Righto, lançons’.

« Je suis juste allé sur une cintreuse pour mettre fin à toutes les cintreuses et puis j’étais à Londres quand j’ai reçu l’appel officiel le confirmant. Votre temps est écoulé maintenant, nous allons vous radier de la liste. »

Le glissement du milieu de terrain dans l’abus de drogues et d’alcool a également conduit à une bataille contre la boulimie, une tentative de suicide et un diagnostic bipolaire en 2019.

(Getty)

McLean dit qu’il comprend maintenant beaucoup mieux les décisions qu’il a prises au cours de sa vie.

« On a très peu parlé de santé mentale et je me souviens de m’être attrapé et d’avoir dit: » Ne soyez pas une reine du drame, continuez comme ça « .

« Et ce fut ma vie, une énorme montagne russe émotionnelle qui a persisté jusqu’à ce que je reçois un diagnostic.

« J’en suis arrivé à me soigner moi-même. Je n’étais pas alcoolique. Mais j’étais un alcoolique et un toxicomane. Avec le recul, comment quelque chose de pire s’est-il produit? C’était principalement de la cocaïne et l’extase, c’étaient mes deux vices. C’était une façon de s’auto-soigner parce qu’un point de ma vie qui fonctionnait réellement.

«J’allais sur des cintreuses de trois ou quatre jours. (C’est arrivé) au point où si nous jouions le vendredi soir, je sortais le vendredi soir et j’allais jusqu’à 3 heures du matin ou 4 heures du matin lundi et puis je dormais trois ou quatre heures et dans le club lundi matin et essayer de m’entraîner ou de m’intégrer comme je pouvais normalement. J’avais tellement de pratique que j’étais plutôt bon dans ce domaine.

(Getty)

«Vous vous sentiriez déprimé et tenteriez d’échapper à ce sentiment et vous iriez boire et consommer des drogues, puis vous reviendriez à la case départ. Cela a perpétué la dépression mais vous ne pouvez pas la voir parce que vous êtes dans un cercle vicieux.

Après avoir été échangé à Carlton en 2010 pour le choix n ° 11, la star capricieuse a admis que ses problèmes avec la purge des aliments avaient commencé. Après avoir subi des blessures au genou dès le début, McLean a dit qu’il sentait la pression du club pour perdre autant de poids que possible pour augmenter la vitesse.

« Mon régime était tellement régimenté, dépouillant la graisse de la viande et m’assurant de peser les aliments.

«J’en suis arrivé au point où j’avais besoin de malbouffe ou d’une frénésie alimentaire, comme l’alcool, j’allais manger de la nourriture et manger de la merde. chocolat, alors je serais, « F —, vous ne pouvez pas le faire, vous allez prendre du poids. »

« Je pense que si je prends du poids, les entraîneurs vont le voir et ne pas me jouer, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à me faire vomir. » Donc je (vomissais) tous les soirs. C’était assez constant en 2012 et 2013. En 2010 et 2011, c’était au début, mais 2012 a probablement été le très mauvais moment en termes de trouble de l’alimentation et de boulimie.

« Je ne m’en suis jamais vraiment remis jusqu’à la thérapie. »