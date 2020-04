L’ancienne star de la LNR Daniel Vidot fait ses débuts sur WWE SmackDown

L’ancienne star de la LNR Daniel Vidot a fait ses débuts sur WWE SmackDown.

Vidot a fait un long passage dans la LNR, totalisant 114 apparitions en première année entre Canberra, St George, Brisbane et Gold Coast. Il a marqué 55 essais en jouant principalement sur l’aile.

Après avoir signé un contrat il y a près de deux ans et perfectionné son métier dans la ligue de développement de la WWE, NXT, le joueur de 30 ans a enfin eu la chance de briller sur la grande scène.

Malheureusement pour Vidot, ses débuts sur la liste principale ont été à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus forçant la WWE à organiser ses événements en direct.

Bien que battu assez rapidement, Vidot a remporté un premier match contre l’un des plus grands noms de la WWE, Sheamus, quadruple champion du monde.

Avant les débuts d’aujourd’hui, Vidot avait déjà attiré l’attention de certains des plus grands noms de la liste; Vidot révélé à Large monde du sportL’année dernière, il a noué une amitié avec Dwayne «The Rock» Johnson.

Comme The Rock, Vidot, qui est également d’origine samoane, s’est ouvert sur le lien et les paroles sages que Johnson lui a transmises.

« Il est l’un des gars les plus occupés du monde. Chaque minute où il m’a parlé, j’ai senti que je devais lui payer 1000 $ », a déclaré Vidot.

Daniel Vidot & The Rock (Instagram)

« Ce fut une expérience formidable, j’ai eu une assez longue conversation avec lui et il parlait de son enthousiasme pour moi et de la présence d’un autre Polynésien.

« Il m’a dit: ‘Accrochez-vous et vous y arriverez, vous n’avez qu’à faire tout le travail dur et cela sera payant. Mettez votre cœur et votre âme dedans.’